Gada tumšākais laiks ir klāt: Latvijā šodien sākas solārā ziema
Piektdien Latvijā sākas solārā ziema jeb gada tumšākais ceturksnis, kad saules gaismas ir vismazāk. Turpmākos trīs mēnešus dienas būs īpaši īsas, un līdz pat februāra sākumam saules gaismu redzēsim ļoti, ļoti maz.
Saskaņā ar portāla "timeanddate.com" datiem solārā ziema ilgs līdz 4. februārim. Visīsākā diena gaidāma 21. decembrī, kad Rīgā saule uzlēks plkst. 9.00 un norietēs jau plkst. 15.43. Tādējādi dienas gaišā daļa ilgs vien sešas stundas un nepilnas 44 minūtes.
Labā ziņa ir tā, ka pēc ziemas saulgriežiem dienas pamazām sāks kļūt garākas. Savukārt 5. februārī sāksies solārais pavasaris, kas turpināsies līdz 6. maijam. Šajā laikā dienas garums palielināsies no nepilnām deviņām līdz gandrīz 16 stundām.
Jāpiebilst, ka solārā ziema nav tas pats, kas astronomiskā vai meteoroloģiskā ziema. Astronomiskā ziema šogad sāksies 21. decembrī un turpināsies līdz 20. martam, savukārt meteoroloģiskās ziemas sākumu nosaka gaisa temperatūra. Tā iestājas, kad diennakts vidējā temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par nulli.
Iepriekšējos gados meteoroloģiskā ziema Latvijā sākusies dažādos laikos. Pērn tā iestājās 23. novembrī, 2024. gadā – 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā – jau 17. novembrī.