Piektdien Latvijā uzspīdēs saule, taču dienu pavadīs stindzinošs vējš
Foto: Edijs Pālens/LETA
Sabiedrība

Piektdien Latvijā uzspīdēs saule, taču dienu pavadīs stindzinošs vējš

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi. Tomēr atsevišķos reģionos debesis biežāk aizklās mākoņi, kas nokrišņus nenesīs.

Piektdien Latvijā uzspīdēs saule, taču dienu pavad...

Vairāk mākoņu būs Kurzemes rietumos un austrumos, vietām Zemgalē, kā arī Latgalē un Vidzemes austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu un ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 8–13 metrus sekundē.

Gaisa temperatūra dienas laikā būs no +4 grādiem valsts austrumos līdz +10 grādiem Kurzemes rietumkrastā. Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar pārsvarā saulainu un sausu laiku, gaisam iesilstot līdz +8 grādiem. Galvaspilsētā ziemeļu vēja brāzmas nepārsniegs 13 metrus sekundē.

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