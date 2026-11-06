Sabiedrība
Šodien 07:05
Piektdien Latvijā uzspīdēs saule, taču dienu pavadīs stindzinošs vējš
Piektdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi. Tomēr atsevišķos reģionos debesis biežāk aizklās mākoņi, kas nokrišņus nenesīs.
Vairāk mākoņu būs Kurzemes rietumos un austrumos, vietām Zemgalē, kā arī Latgalē un Vidzemes austrumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu un ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 8–13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra dienas laikā būs no +4 grādiem valsts austrumos līdz +10 grādiem Kurzemes rietumkrastā. Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar pārsvarā saulainu un sausu laiku, gaisam iesilstot līdz +8 grādiem. Galvaspilsētā ziemeļu vēja brāzmas nepārsniegs 13 metrus sekundē.