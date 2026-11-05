17 "pērles" četros muzejos: LNMM piedāvā ceļvedi Latvijas stāstu iepazīšanai
Valsts svētkus var svinēt arī, iepazīstot Latvijas mākslas stāstus. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) izveidojis ceļvedi, kurā iekļauti 17 darbi četros muzejos — no Jāzepa Grosvalda gleznas līdz monētai, kas veltīta filmai “Straume”.
Ceļvedī “Mākslas pērles Latvijā” apkopoti 17 darbi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (MMRB), Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM), Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja (SBM) ekspozīcijās, kas vēsta par Latvijas dabu, cilvēkiem, vēsturi, valstiskuma tapšanu un kultūras mantojumu, rosinot svētkus svinēt ne vien ar tradīcijām, bet arī caur mākslas pieredzi.
Ceļvedis kalpo kā iedvesmas maršruts muzeju apmeklējumam, paverot tematiski fokusētu skatījumu uz LNMM krājuma darbiem un mudinot atklāt gan labi zināmus, gan retāk izceltus Latvijas mākslas dārgumus. No 6. novembra tas būs pieejams digitālajā platformā, ļaujot ikvienam interesentam sev ērtā laikā iepazīt Latvijas stāstus muzeja kolekcijā.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Jaņa Rozentāla laukumā 1) skatītāji varēs uzzināt vairāk par Jāzepa Grosvalda gleznu “Ziemassvētku kaujas” (1916–1917), kas godina latviešu strēlnieku drosmi un upurus ceļā uz Latvijas valsti, kā arī mākslinieku apvienības “Rūķis” darbību, kas palīdzēja radīt latviešu nacionālās mākslas pamatus. Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6) būs iespējams iedziļināties stāstos par Latvijas vietu Eiropas kultūrtelpā un dažādu kultūru mijiedarbību, kas gadsimtu gaitā veidojusi mūsu izpratni par mākslu un sabiedrību. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10) Latvijas valstiskuma un nacionālās identitātes idejas atklāsies Romana Sutas vāzē “Rīga” un Jēkaba Bīnes servīzē “Tauta”, savukārt Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26) ļaus ielūkoties starpkaru Latvijas kultūras uzplaukumā.
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Tāpat ceļvedī iekļauti mūsdienu Latvijas kultūras sasniegumi. Piemēram, viens no maršruta pieturpunktiem būs režisora Ginta Zilbaloža starptautiski godalgotajai animācijas filmai “Straume” (2024) veltīta Latvijas Bankas 5 eiro sudraba kolekcijas monēta (2025), kas kļuvusi par “Latvijas gada monētu 2025” un ir eksponēta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.
Lai salasīt Latvijas mākslas pērles būtu parocīgāk, LNMM sagatavojis īpašu svētku cenu piedāvājumu – iegādājoties ieejas biļeti kādā no LNMM muzejiem, cita LNMM muzeja apmeklējums ir ar 20% atlaidi. Šis piedāvājums būs spēkā līdz 2026. gada 30. decembrim. Akcija neattiecas uz biļetēm, kas iegādātas Mobilly.
LNMM aicina piedzīvot mākslas muzejus ne tikai patstāvīgi, bet arī speciālistu pavadībā, izvēloties sev interesējošo apskates tēmu un ekskursijas apjomu. Novembrī, akcentējot nozīmīgākās Latvijas mākslas vēstures personības un Kultūras kanona vērtības, rosinām pievienoties svētku tematikai veltītai ekskursijai pastāvīgajā ekspozīcijā “Latvijas māksla 19.–20. gadsimtā” LNMM galvenajā ēkā vai iepazīt Latvijas dizaina vēstures stāstus DMDM. Tāpat ir izdevība dziļāk izzināt Latvijas klasiskā modernisma pārstāvju – Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas – dzīvi un darbību, ko piedāvā SBM, vai atklāt mākslas procesus Latvijā un to vietu mūsu kultūrtelpā dažādos laikposmos, viesojoties MMRB plašajā ekspozīcijā.
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Izglītojošas un tematiskas pastaigas var pieteikt arī aktuālajās muzeju izstādēs “Pilnības rags. Muzeja kolekcija” (MMRB), “Rūdolfs Heimrāts 100. Mantojums” (DMDM), “Māra Vaičunas. Ārpus” (LNMM), “Raimonds Staprāns. Klusuma arhitektūra” (LNMM) un “Melancholia imaginativa” (SBM).
"Šajos svētkos dāviniet cits citam laiku, iedvesmojošus piedzīvojumus un jaunus pārsteigumus! Lai muzeja apmeklējums kļūst par iespēju tuvāk sastapt Latvijas mākslu, novērtēt mūsu kultūras bagātību un svētkus svinēt radoši un kopā," vēl LNMM.