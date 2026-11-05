Jau otro dienu Brocēnos mājās nav pārnākusi 81 gadu vecā Alla - iespējams, kundze apmaldījusies mežā
Foto: Valsts policija
Iespējams, Alla devās pastaigāties uz Brocēnu mežu Saldus novadā.  
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Jau otro dienu Brocēnos mājās nav pārnākusi 81 gadu vecā Alla - iespējams, kundze apmaldījusies mežā

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Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1945. gadā dzimušo Allu Novožīlovu.

Jau otro dienu Brocēnos mājās nav pārnākusi 81 gad...

Sieviete šā gada 4. novembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Saldus novadā, Brocēnos, Skolas ielā, un nav atgriezusies mājās. Iespējams, devās pastaigāties uz Brocēnu mežu Saldus novadā.  

Foto: Valsts policija
Iespējams, Alla devās pastaigāties uz Brocēnu mežu Saldus novadā.  
Iespējams, Alla devās pastaigāties uz Brocēnu mežu Saldus novadā.  

Bija ģērbusies tumšas krāsas mētelī, galvā pelēka cepure, kājās melni sporta apavi ar uzrakstu ''Bail''. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un aicina atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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