Prokremliskais aktīvists Muļivanovs, kurš emigrēja uz Krieviju, piespiedu kārtā nosūtīts uz fronti Ukrainā
Bijušais “Latvijas Krievijas savienības” biedrs Sergejs Muļivanovs, kurš 2024. gadā emigrēja uz Krieviju, piespiedu kārtā parakstījis līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un nu ir nosūtīts uz fronti Ukrainā.
59 gadus vecais prokremliskais aktīvists Sergejs Muļivanovs plašākai sabiedrībai zināms ar to, ka 2025. gada 4. fbruārī Maskavā piedalījās prokremliskā diskusijā "Krievijas tautiešu etnocīds Baltijas valstīs", kurās izskanēja aicinājumi likvidēt latviešus un Baltijas valstis.
Muļivanovs diskusijā atklāti stāstīja par kaujinieku rekrutēšanu karam Ukrainā, lai vēlāk tos izmantotu Baltijā: "Mēs jau divus gadus aktīvi iesaucam, rekrutējam un pēc tam klusi pavadām tos puišus, kuri atbraukuši no Baltijas valstīm un šobrīd karo "speciālās militārās operācijas" zonā. (..) Šie puiši, kuri ar uzvaru atgriezīsies no turienes (..), būs tas galvenais spēks, kas spēs diktēt tai skaitā dzīves noteikumus Baltijas valstīs."
Pārcēlās uz Krieviju 2024. gadā
Saskaņā ar Muļivanova paziņu pausto, viņš 2024. pārcēlās uz dzīvi Krievijā, jo nosodīja Latvijas pausto atbalstu Ukrainai un Rīgas orientāciju uz Rietumiem. Pēc pārvākšanās viņš vairākkārt sniedza komentārus Kremļa medijiem, dēvējot Latvijas varasiestādes par fašistiskām, saistībā ar krievu valodas ierobežojumiem.
Tomēr dzīve Krievijā neizrādījās rožu dārzs. Kā ziņo viņa tuvinieki, Muļivanovs pēc pārcelšanās uz Krieviju darba sludinājumu vietnē esot atradis kurjera darbu, taču vēlāk esot izrādījies, ka sludinājumu it kā bija ievietojuši krāpnieki. Aktīvists esot neapzināti kļuvis par tā dēvēto naudas mūli, pārvadājot nozagtu naudu. Šā gada aprīlī viņš par noziegumiem tika apcietināts, lai gan pats savu vainu neatzina.
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Ar viltu esot piespiests doties uz froni
Viņa tuvinieki apgalvo, ka pirmstiesas izolatorā Muļivanovu ar viltu piespieda parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un doties karā. Pēc līguma parakstīšanas krimināllieta tika apturēta. Muļivanovs un viņa advokāts iesniedza atteikumu piedalīties karā.
Aktīvistu par atteikuma iemesliem bija paredzēts iztaujāt 30. oktobrī, taču izmeklētājs esot atbildējis, ka “jau ir par vēlu”.
Muļivanovs paguva piezvanīt tuviniekiem no autobusa, kas devās uz Rostovu pie Donas. Kopš tā laika pagājušas sešas dienas, bet viņa atrašanās vieta un veselības stāvoklis nav zināms.
Pēc tuvinieku teiktā, Muļivanovam ir otrā tipa cukura diabēts un polineiropātija. Pirmstiesas izolatorā viņam pasliktinājusies redze un radušās problēmas ar asinsvadiem, turklāt kājā izveidojusies nekroze. Aizstāvība apgalvo, ka viņš neesot izgājis militāri medicīnisko komisiju, bet lūgumi veikt medicīnisko pārbaudi pagaidām palikuši bez atbildes.