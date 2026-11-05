Nēģu diena Pāvilostā aicina baudīt piekrastes garšas un iepazīt zvejas tradīcijas
14. novembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Pāvilostā norisināsies ikgadējā Nēģu diena, godā ceļot nēģu zvejas tradīcijas un vienu no piekrastes īpašajām delikatesēm.
Apmeklētājus gaidīs nēģu gardumi, svētku tirgus, radošas nodarbes un muzikāli priekšnesumi, bet vakarā svinības turpināsies ar balli.
Dienas pasākumi norisināsies pļaviņā aiz “Āķagala”, kur varēs iegādāties nēģu produkciju un nobaudīt nēģu zupu pāvilostnieku gaumē. Tirgū “Baudām Latvijas garšas un amatu prasmes” savus darinājumus un ražojumus piedāvās amatnieki un mājražotāji.
Par muzikālo noskaņu rūpēsies apvienība “TEPAT”, kā arī Renārs un Kristers Juzupi. Bērniem būs pieejamas radošās darbnīcas, savukārt mezglu siešanas meistarklasē varēs apgūt piekrastes dzīvē noderīgas prasmes. Programmā paredzēts arī Carnikavas novadpētniecības centra sarūpēts “Nēģu viesis no Carnikavas”.
Izzināt zvejniecības tradīcijas aicinās Pāvilostas novadpētniecības muzejs. Tajā būs skatāma ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku tīklu” un pieejama 3D nēģu zveja. Sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība” tiks demonstrēts video sižets “Tas ir nēģis!”.
Plkst. 21.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā sāksies balle kopā ar grupu “4kw”.
Nēģu diena ir aicinājums novembrī doties uz Pāvilostu, satikties ar piekrastes ļaudīm un iepazīt pilsētu caur tās garšām, amatu prasmēm un zvejas stāstiem.