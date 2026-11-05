Krāpniecībā notiesātā NBS pārtikas noliktavas bijusī priekšniece izvairās no cietumsoda
Bijušajai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) amatpersonai Ingai Kaminskai par krāpšanu, kuras rezultātā no valsts tika izkrāpti vairāk nekā 113 000 eiro, nebūs jāizcieš cietumsods. Rīgas apgabaltiesa viņai tā vietā noteikusi probācijas uzraudzību uz trim gadiem un 11 mēnešiem.
Rīgas apgabaltiesa Kaminskai par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu saistībā ar pārtikas iepirkumu četru gadu cietumsoda vietā noteica probācijas uzraudzību uz teju četriem gadiem un automašīnas konfiskāciju.
Tomēr probācijas uzraudzības soda laikā nolemts ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku, tādēļ reāli izciešamais probācijas uzraudzības soda laiks ir trīs gadi un 11 mēneši. Spriedums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā desmit darbdienu laikā. Par pilna nolēmuma pieejamības datumu ir noteikts 24. novembris.
Kā vēstīts, Kaminska un viņas aizstāve zvērināta advokāte Līga Cīrule iepriekš iesniedza apelācijas sūdzību par Rīgas rajona tiesas spriedumu, lūdzot atcelt Kaminskai piespriesto četru gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu un taisīt šajā daļā jaunu nolēmumu, nosakot sodu, kas nav saistīts ar reālu brīvības atņemšanu.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Kaminska bija NBS Nodrošinājuma pavēlniecības trešā reģionālā nodrošinājuma centra apgādes rotas pārtikas nodrošinājuma grupas pārtikas noliktavas priekšniece.
Neminot personas vārdu, prokuratūra iepriekš izplatītajā paziņojumā medijiem norādīja, ka amatpersona, mantkārīgu motīvu vadīta, laikā no 2022. gada 15. marta līdz 2023. gada 1. martam, veicot pārtikas preču pasūtījumus no kāda uzņēmuma, tā pārstāvjiem norādīja NBS reāli piegādājamas pārtikas preces un to daudzumu un deva norādes par to, kuras preces un kādā daudzumā faktiski nepiegādāt, bet fiktīvi iekļaut uzņēmuma pavadzīmēs kā piegādātas.
Šis uzņēmums ir ilggadējs armijas pārtikas piegādātājs SIA "Lanekss", kas jau sodīts atsevišķā procesā. Kaminska un divas privātpersonas, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, apsūdzēta arī par to, ka mantkārīgu motīvu vadītas, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās viltoja dokumentus - 169 pavadzīmes, kuras Kaminska iesniedza NBS grāmatvedībā apmaksai. Tādējādi personas izkrāpa 113 519 eiro, kas tika pārskaitīti uz minētā uzņēmuma bankas kontu.
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No pamatlietas izdalītajā kriminālprocesā ar divām privātpersonām, kā arī ar minētā uzņēmuma pārstāvi 2024. gada nogalē ir noslēgtas vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Abi uzņēmuma darbinieki sodīti ar trīs gadu brīvības atņemšanu nosacīti un naudas sodu 49 000 eiro.
Savukārt "Lanekss" piemērots 101 500 eiro liels piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Savukārt par labu NBS abas personas arī nomaksājušas materiālā kaitējuma kompensāciju - 100 658 eiro.
Saskaņā ar portālā "Firmas.lv" pieejamo informāciju uzņēmums "Lanekss" dibināts 2001. gadā un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro. Uzņēmums pieder Ņinai Siliņai. Tas 2024. gadā apgrozīja 5,62 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 0,89 miljonu eiro peļņu.