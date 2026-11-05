Ādažu bāzē piektdien godinās kritušo karavīru piemiņu
Piektdien militārajā bāzē “Ādaži” notiks piemiņas pasākumi, lai godinātu Latvijas un sabiedroto karavīrus, kuri zaudējuši savu dzīvību, pildot kaujas uzdevumus.
Kritušo karavīru piemiņas pasākumu “Karavīru nakts” apmeklēs aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš un regulāro spēka veidu komandieri.
No plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Ādažu militārajā bāzē un tās apkārtnē esošajās teritorijās jau tradicionāli desmito reizi tiks organizēts pārgājiens “Dzelzs vīri 2026”, lai godinātu kritušos karavīrus un veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Piedaloties skrējienā, karavīri ziedos naudu kritušo karavīru ģimenēm, tādējādi sniedzot materiālu atbalstu.
Plkst. 16.00 bāzes kapelā pulcēsies kritušo karavīru piederīgie un dienesta biedri, lai kopīgās lūgšanās pieminētu karavīrus. Pēc dievkalpojuma Ādažu garnizona karavīri un tuvinieki pulcēsies piemiņas pasākumā “Karavīru nakts” pie pieminekļa kritušajiem karavīriem. “Karavīru nakts” ir emocionāls vakars, kurā tiek pateikts paldies par dienestu karavīriem, kas ziedojuši visdārgāko – savu dzīvību. Godinot katru aizgājušo karavīru, vienpadsmit reizes tiks šauta svinīgā zalve.