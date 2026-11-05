Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2026. gadā - Mārupes novads, bet valstspilsēta - Daugavpils
Par uzņēmumiem draudzīgāko novadu atzīts Mārupes novads, bet uzņēmumiem draudzīgākās pilsētas statusu ieguvusi Daugavpils, pavēstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).
Galveno balvu kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2026" ieguva Mārupes novads, savukārt otro vietu ieguva Valmieras novads, bet trešo vietu ieguva Bauskas novads. Kategorijā "Uzņēmumiem draudzīgākā pilsēta 2026" pirmo vietu ieguva Daugavpils, otro vietu ieguva Liepāja, bet trešo vietu ieguva Jelgava.
LTRK reģionālās padomes savu simpātiju apbalvojumu piešķīra Liepājai, Jelgavai, Daugavpilij, kā arī Gulbenes novadam un Ķekavas novadam. Savukārt LTRK Pakalpojumu padome kā savas simpātijas apbalvoja Daugavpili un Aizkraukles novadu.
Šogad pieaudzis LTRK pašvaldību indeksa vidējais vērtējums - no 42,9 punktiem 2025. gadā līdz 51,4 punktiem 2026. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērtējums uzlabojies 31 Latvijas pašvaldībā, kas liecina par kopumā pozitīvām pārmaiņām pašvaldību darbā uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā.
LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris norāda, ka šogad ir uzlabojies pašvaldību vidējais novērtējums kopumā. Tas liecina, ka pašvaldības arvien vairāk apzinās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides nozīmi un mērķtiecīgāk domā par to, kā atbalstīt uzņēmējus un veicināt biznesa attīstību savā teritorijā.
Lielpēteris atzīmēja, ka arvien biežāk redzams, ka pašvaldības pievērš uzmanību jauniešu iespējām apgūt uzņēmējdarbības zināšanas un praktiskās iemaņas. Turklāt tieši šajā jomā šogad vērojams lielākais uzlabojums pašvaldību vērtējumā. Tas ir būtiski, jo, rūpējoties par uzņēmējdarbības vidi, jādomā ne tikai par to, kā šodien jūtas un kādas iespējas ir uzņēmējiem, bet arī par nākamo uzņēmēju paaudzi un tās gatavību veidot uzņēmumus nākotnē.
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Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balva ir LTRK iniciatīva, kuras mērķis ir novērtēt un izcelt pašvaldības, kas veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un sekmē ekonomisko attīstību savā teritorijā.
Pašvaldību vērtēšanā izmantots pašvērtējums, slepenā pircēja metode, SKDS veiktā uzņēmēju aptauja, kā arī "Junior Achievement Latvia" un SIA "Lursoft" vērtējumi.
LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 8000 biedru (2700 individuālie uzņēmumi un 5500 no uzņēmēju biedrībām) - visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības.