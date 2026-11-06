“Man viss dots otrreiz, to novērtēju trīskārši!” Latvijas gada skolotāja pamācības dzīvei
Uz tikšanos ar Liepājas Raiņa vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāju Jāni Rudzīti “Kas Jauns Avīze” devās ar prieku, jo zinājām, ka viņš ir atsaucīgs un ļoti iedvesmojošs sarunu biedrs. Vienkāršs, sirsnīgs, aizrautīgs un dzīvi mīlošs cilvēks.
Četrpadsmit gadu vecumā Jāni piemeklēja smaga slimība, un viņš jau daudzus gadus pārvietojas ar spieķa palīdzību. Taču tas viņu nav atturējis no aktīvas dzīves. Viņa attieksme un optimisms iedvesmo apkārtējos. Pirms diviem gadiem liepājnieks ieguva prestižo nacionālo apbalvojumu “Latvijas Gada skolotājs” nominācijā “Tehnoloģiju skolotājs”. Tas ir apliecinājums viņa īpašam pedagoga talantam.
Lauku pieskāriens
Jānis sevi uzskata par īstenu liepājnieku, taču bērnībā skolas brīvlaiki pavadīti tuvu Aizputei – Kazdangā, skaistā vietā, kas savulaik piederēja slavenajai baronu Manteifeļu dzimtai.
“Pieskāriens laukiem bagātina ikvienu, tas ievelk, pārņem un palīdz cilvēkam augt,” saka Jānis. “Pieredze, ko guvu pie vecmāmiņas kopā ar Kazdangas bērniem, ir mana neizsmeļamā spēka klēts. Tajā graudus rodu ikreiz, kad dzīve piespēlē izaicinājumus. Varbūt to nav bijis tik daudz, jo uz visu notiekošo raugos plaši un pozitīvi. Katrs akmentiņš, pret kuru paklūpu vai aizķeros, man ir mīļš. Bērnības vasarās esmu piedzīvojis to, kā pasaulē nāk jēriņi, teliņi. Kopā ar omīti ravējām simtiem metru garās cukurbiešu, kartupeļu un gurķu vagas. Vectēvam asistējot, piedzīvoju cūku bēres. Jā, saprotu, mūsdienās citi prieki, citi uzskati un pārliecība… Siena laiks bija visīpašākais, tad saime sabrauca palīgā. Manos pienākumos ietilpa ne tikai siena dakšu vicināšana un grābšana, bet arī zārdu būvēšana. Katra diena, katrs darbiņš gaišām domām pavadīts, dzīve kā svētki. Neviens lauku darbs man nebija svešs. Esmu kustīgs puika, manī mīt dzīvsudrabs.”
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Cīņa par dzīvību
Diemžēl četrpadsmit gadu vecumā Jāņa dzīvē notika liela nelaime.
Sākoties vasaras brīvlaikam, viņš devās pie lauku omītes un draugiem. “Mēs ķīlējām dažnedažādu tehniku. Kaut ko vajadzēja pielabot, kaut ko pārtaisīt un, protams, iemēģināt, izbraucot kādu līkumu ar nule saremontēto motociklu. Nenieka nebaidoties, skrēju, tā teikt: “pret vēju, suņiem rejot”… Biju bezbailīgs, taču tas nereti mijās ar pārgalvību. Kāpjot uz moča, sevi satraumēju, bet sasitums sākotnēji šķita nebūtisks. Likās, ka uztraukumam nav pamata,” atminas Jānis. “Taču pamazām ikdiena kļuva gausāka, vairāk piekliboju. Ārsti atklāja ļaundabīgu kaulu audzēju. Tad sākās cīņa ne tikai par kāju, bet arī par dzīvību. Pamatskolu vēl nebiju pabeidzis, kad 14 gadu vecumā nonācu slimnīcā. Līdz pat pilngadībai piedzīvoju neskaitāmas operācijas, izgāju ķīmijterapiju un no jauna mācījos staigāt. Bet esmu pozitīvs un it visur saskatu gaismu. Mūžam būšu pateicīgs ārstu kolektīvam ar ļoti skanīgiem uzvārdiem – Andim Lācim, Jānim Krastam, Aleksandram Zaķim un mikroķirurgam Olafam Libermanim, kas nesavtīgi palīdz arī Ukrainas karā cietušajiem. Zemu, zemu paklanos šo kungu priekšā. Esmu piedzimis no jauna pirms 32 gadiem. Man viss ir dots otrreiz, ko novērtēju pat trīskārši.”
Svarīgi – neapstāties
Jānis teic, ka viņa dzīves misija ir visu darīt arvien labāk, paveikt arvien vairāk un neapstāties pie sasniegtā: “Pēc izārstēšanās atkal atgriezos pilnvērtīgā dzīvē – ar klibu kāju, toties dzirkstošām un zinātkārām acīm. Pēc vidusskolas absolvēšanas devos studēt. Allaž mani saistījušas radošās jomas, un augstskolas otrajā kursā sāku vairāk iedziļināties, kas tiks ierakstīts manā diplomā. Izrādījās, ka būšu ne tikai mākslinieks, bet arī mākslas pedagogs. Manā kompetencē ietilpst vizuālā un lietišķā māksla, kultūras vēsture, kā arī dizains un tehnoloģijas. Izglītības sistēmā rosos jau divdesmit piekto gadu. Nav maz, nav arī daudz, un mani tas bagātinājis.”
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Redzēt, kā izaug cilvēkbērns
Pedagogs uzskata, ka skolas dzīve sākas sadraudzībā un sadarbībā. “Mūsdienu izglītības sistēmā visam pamatā ir sadarbība. Tai jābūt klātesošai gan skolas, gan ārpusskolas dzīvē – ģimenē, sabiedrībā, attiecībās ar līdzcilvēkiem, valsti un daudz ko citu.
Mēs skolā mācāmies risināt problēmas, apgūstot visdažādākos materiālus, tehnoloģijas un metodes. Par sadarbības partneriem saucam rokas instrumentus, skrūvītes un nagliņas. Tā no dienas uz dienu, no gada uz gadu kopā augam. No sarunām par ideju un skicēm līdz risinājumiem un rezultātam. Apgūstamās tēmas iekļauj pakāpenisku izaugsmi krāsu, skaņu, kustību un radošuma pasaulē. Mūsdienu steidzīgajā laikmetā svarīgi būt līdzās, kad bērni jautā, meklē un aug. Tā veidojas cilvēks! Skolotāja profesija ir substance starp debesīm un zemi, maizes darbs un vienlaikus misija. Uzskatu, ka pedagogs ir autoritāte, draugs, piemērs un atbalsts, kā lokālā “Google”, vietējais mākslīgais intelekts, kuram pajautāt vēl nezināmo.
Nereti kopā ar ģimeni praktizējam arī radošās nodarbības jeb meistarklases ārpus darba pienākumiem, kurās uzsvaru liekam uz sadraudzību caur rokdarbiem. Tas paver lielisku iespēju būt tuvāk laikmeta plūsmai, sabiedrības “temperatūrai” jeb cilvēkiem, apceļojot tuvākas un tālākas Latvijas malas. Tā ir privilēģija, kuru mēs no sirds novērtējam,” sirsnīgi atzīst pedagogs, priecājoties, ka arī absolventi viņu atceras un jau savus bērnus ved uz bijušo skolu. Tas veido nepārtrauktu pēctecību.
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Liels gods un atbildība
Par prestižo titulu “Latvijas Gada skolotājs” Jānis teic: “Savos nepilnajos četrdesmit septiņos gados vēl spēju samulst vai pat nosarkt, kad kāds mani nosauc par Gada skolotāju. Jā, noticu saviem skolēniem, kad viņi saka: tu esi foršs. Piemēram, reiz izskanēja amizants kompliments par līdzību ar olu, manas skūtās galvas dēļ. Ir jauki un pagodinoši saņemt kolēģu un jomas profesionāļu novērtējumu. Pirms nepilniem diviem gadiem tas vainagojās ar ceremoniju Latvijas Universitātes Lielajā aulā, pārsteigumiem, priekiem un asarām bagātinātā notikumā. Atbildība par darāmo tagad kļuvusi vēl lielāka. Ļoti iespējams, ka mans nebeidzamais dzinulis un motivācija ir nesavtīgā mīlestība pret cilvēkiem un balto šodienu. Lai gan esmu pragmatiski domājošs, piemīt man arī romantiķa gars, nereti aizplūstu sapņos, kur “airēju”, mierpilni “makšķerējot”. Brīvbrīžos tiecos būt tuvāk dabai, tas sazemē un veldzē. Mana aizraušanās ir vienkārši būt! Es joprojām uzskatu, ka pasaule ir mīļa. Ja tā vairs nešķiet, mums pašiem jāpieliek mazliet vairāk pūļu, lai padarītu to labāku. Arī tad, kad liktenis mūs pārbauda, mums jāpaliek stipriem un labestīgiem.”
Kaķu planēta
Līdztekus pedagoga darbam skolā Jānis aizraujas arī ar fotografēšanu. Šajā hobijā rodams dvēseles miers un dzīvesprieks vienlaikus.
“Pirmsākumi meklējami salīdzinoši nesen. Foto kamera man tika atdāvināta. Ne uz ko nepretendējot, gāju tvert foto mirkļus, kas tuvāk – “tavu un manējo Liepāju”, kā dzied dziesmā.
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Arī fotografēšana ir mans spēkavots, kas atrodas pašā radīšanas procesā. Kāds to rod muzicējot, cits – barojot ielu kaķus vai ziedojot naudu labiem nodomiem. Pasaule ir kontrastu pilna, atliek vien “pieslēgties” un uzlādēt sevi. Mana mīlestība pieder cilvēkiem un pilsētvidei, kurā esmu šeit un tagad! Nav svarīgi, vai kadrā trāpījusi noskrandusī vārtrūme, slīdošās ēnas, mīļuma pārpilns sirmgalvītis vai kāda dāma. Mani sabiedrotie ir krāsas, gaisma un sabiedrība kopumā. Ar iedvesmu cenšos strādāt, tādējādi darba augļi neizpaliks pat ilgtermiņā. Esmu atbildīgs par darāmo, atbildīgs par šodienu un ieguldīto nākotnes labā. Kā vēl sevi bagātinu? Dažreiz izdodas arī saorganizēt mākslas izstādi,” stāsta liepājnieks, atzīstot, ka viena no sirdij tuvākajām izstādēm bija skatāma Ventspils Amatu mājā ar nosaukumu “Kaķu planēta”. Tā vienoja Rudzīšu ģimeni un tapa kopā ar sievu Agnesi un meitu Terēzi. Jaunā dāma kaķus veidoja keramikā, darinot māla figūriņas, arī digitālus attēlus. Savukārt Agnese savu radošumu izsaka tekstilijās – ar diegiem un dzijas kamoliem, bet Jānis spēj piepildīt telpu ar kaķu fotogrāfijām.
Cita starpā izstādes “Kaķu planēta” atklāšanā ieradās arī vietējā “zvaigzne”, kaķis Antons. “Kaķis apostīja un novērtēja visus mākslas darbus, tika bildēts, glāstīts un apbrīnots. Nemitīgi smaidījām mēs visi, arī atnākušie Mākslas skolas bērni. Lūk, kāpēc ir dzīvot vērts!” priecājas liepājnieks.
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Honkongā piedzīvo brīnumu sajūtu
Vistuvākā Jānim ir un būs Latvija, un īpaši tuva Kurzemīte Dievzemīte. Taču šopavasar, meitai absolvējot pamatskolu, vecāki uzdāvināja ceļojumu uz tālo Ķīnu, uz Honkongu.
“Lidojums ilga 16 stundas. Braucām ciemos pie drauga, bijušā liepājnieka Jura Užegova. Pazīstams kā pieckārtējs Latvijas čempions sporta dejās, bet tas bija ļoti sen. Taču Juris joprojām piekopj šo prasmi un strādā kā treneris, pedagogs, mācot jauno paaudzi. Ciemošanās ilga divas nedēļas, baudot kultūru un astoņu miljonu iedzīvotāju pilsētu,” teic Jānis un dalās ar iespaidiem: “Āzija ir nepieradināma, mēs par to nespētu izstāstīt pat tūkstoš un miljons vārdos. Honkonga un Ķīna ir garšīga, smaržīga, krāsaina, skaļa, šokējoša, bet vienlaikus arī viesmīlīga, kompakta un sakārtota. Pat nezinot valodu, tur viegli orientēties, jo zīmes kalpo kā vadugunis. Tā aura ir pasakaina. Debesskrāpju varenība, džungļu klātbūtne, savvaļas banāni, granātāboli un ananasi. Lai arī kalendārā rit 21. gadsimts, gaišas ādas krāsas cilvēki Āzijas iedzīvotājos raisa nelielu izbrīnu un apbrīnu. Savukārt mūs iedvesmoja un apbūra viņu skaistās mandeļu krāsas acis. Ik uz soļa, izzinot Honkongu, piedzīvojām brīnumus. Viduslaiku humānisti jau senatnē uzsvēruši, ka viena no vērtībām ir ceļošana un jaunu apvāršņu apgūšana. Jauniegūtās emocijas noguldīsim atmiņās, tās ir cilvēka visvērtīgākās bagātības.”
Sacīsim labus vārdus!
“Nenoliedzu, ka manī mīt liela deva bērnišķīgā naivuma. Un tomēr esmu laimīgs, kā arī pateicīgs par iespēju būt jūsu laikabiedram, katram un ikvienam no jums! Tajā slēpjas laimes formula. Paldies, ja varu būt noderīgs, strādājot skolā, strādājot Latvijas iedzīvotāju labā. Ik rītu mostos ar prieka sajūtu par iespēju atkal doties uz darbu. Arī tuvākajā nākotnē sevi redzu skolas dzīvē, skandinot spieķīša skaņas un vēlot pretimnācējiem labas dienas. Ja tevi kāds nemīl, tad atceries, ka tu vari mīlēt. Tev ir iespēja vairot labestību, piemēram, mīlēt savu pilsētu, līdzcilvēkus, dzīvniekus, visu skaisto un labo!” saka “Latvijas Gada skolotājs”.
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Vaicāts par ģimeni, Jānis pastāsta, ka meita Terēze šobrīd apgūst audiovizuālās tehnoloģijas un viņas īpašā kaislība ir ilustrācijas, kas arī ļoti labi padodas. Turpretim sieva Agnese ir profesionāla māksliniece. Viņas radošās izpausmes vainagojušās ar vairāku grāmatu ilustrēšanu.
“Abas meitenes – mana iedvesma un mācību burtnīca dzīvei. Pateicoties tieši Agnesei, esmu tuvāk gaismai, labestībai un mākslas pasaulei, izstāžu dzīvei, aicināts līdzdarboties,” savējos raksturo Jānis. Noslēdzot sarunu, visiem novēl: ”Dodamies dzīvē, sakām labus vārdus! Mīlam savus tuvākos, cienājam ielas kaķus un dodamies mācīties dabā!”