Akustiskajā koncertzālē "Īle" skanēs Baha mūzika un šūpuļdziesmas
2026. gada 14. novembrī plkst. 18.00 akustiskajā koncertzālē "Īle" skanēs koncertprogramma "IE-ŽŪŽ-O", kurā satiksies Johana Sebastiāna Baha mūzika, šūpuļdziesmas un Oskara un Raimonda Petrausku improvizācijas.
Šūpuļdziesma ir viena no pirmajām melodijām, ar kuru cilvēks iepazīst pasauli. Tā nomierina, sniedz tuvības sajūtu un ļauj sajust mīlestību. Režisors Uģis Brikmanis reiz atgādināja, ka, cilvēkam piedzimstot, līdzās veiksmei un pārticībai vispirms jāvēl spēja mīlēt. Iespējams, tieši šūpuļdziesma ir pirmā mācību stunda mīlestībā.
Programmā "IE-ŽŪŽ-O" šūpuļdziesmu siltums savīsies ar Baha mūzikas dziļumu un plašumu. Skanēs arī Raimonda Petrauska veidotas aranžijas un improvizācijas saksofonam un taustiņinstrumentiem.
Oskara Petrauska saksofona un Raimonda Petrauska klavieru virtuozajā saspēlē klausītāji dzirdēs gan plūstošas melodijas, gan aizraujošus skaņu lidojumus un citu kontinentu mūzikas atbalsis. Melodijas, saskaņa un brīva improvizācija ļaus mūziķiem radīt mūziku turpat, koncerta brīdī, aicinot katru klausītāju tajā atrast savu stāstu.
Koncertu organizē Mūzikas un mākslas attīstības fonds “Balsis” ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.