Bērnu slimnīcā 10 topošajām bērnu māsām piešķirtas Māszinību stipendijas
Jau otro gadu Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar Bērnu slimnīcu, pateicoties Nākotnes Atbalsta fonda un Rietumu Bankas atbalstam, īsteno stipendiju programmu, lai atbalstītu jaunos speciālistus un iedrošinātu viņus izvēlēties profesionālo nākotni bērnu veselības aprūpē.
Katra Māszinību stipendiju konkursa uzvarētāja 2026./2027. mācību gadā saņems 2000 eiro finansiālu atbalstu. Programmas mērķis ir palīdzēt topošajām māsām apvienot studijas ar darbu Bērnu slimnīcā jaunākās māsas amatā, veicināt viņu profesionālo izaugsmi un motivēt turpināt darbu bērnu veselības aprūpē.
Māsu trūkums ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijas veselības aprūpē. Kā šī gada maijā Bērnu slimnīcas un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajā diskusijā “Māsu loma veselības aprūpes sistēmā. Aktualitātes un izaicinājumi” uzsvēra nozares eksperti, Latvijas valsts veselības aprūpes sistēmā šobrīd trūkst aptuveni 5000 māsu. Turklāt nākotnē šo problēmu varētu pastiprināt gan tas, ka daļa māsu dosies pensijā, gan tas, ka jaunie speciālisti izvēlas strādāt mazāku slodzi. Diskusijā izskanēja, ka līdztekus atbilstošam atalgojumam un darba apstākļiem būtiski ir stiprināt māsu profesijas prestižu, piesaistīt jaunus speciālistus un radīt iespējas viņu profesionālajai izaugsmei.
Māszinību stipendiju programma, kas aizsākta 2025. gadā, jau kļuvusi par nozīmīgu tradīciju jauno speciālistu atbalstam Bērnu slimnīcā. Tā ne tikai sniedz finansiālu palīdzību studiju laikā, bet arī veicina māsu profesijas atpazīstamību un prestižu, stiprinot Bērnu slimnīcas komandu ilgtermiņā.
“Ir patiess prieks, ka Māszinību stipendiju pasniegšana kļūst par skaistu tradīciju. Māsu darbs ir neatsverama bērnu veselības aprūpes daļa – viņas ik dienu ne tikai rūpējas par mazo pacientu veselību, bet arī uzklausa, iedrošina un sniedz tik ļoti nepieciešamo drošības sajūtu bērniem un viņu vecākiem. Šī profesija prasa lielas zināšanas, atbildību un arī sirds siltumu. Tāpēc mums ir īpaši svarīgi atbalstīt jaunās māsas, kuras izvēlējušās šo ceļu, un palīdzēt viņām justies novērtētām. No sirds pateicamies Nākotnes Atbalsta fondam un Rietumu Bankai, kuru atbalsts ļauj mums jau otro gadu sniegt šo nozīmīgo ieguldījumu bērnu veselības aprūpes nākotnē,” uzsver Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Vineta Vilistere-Lāce.
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“Pagājušajā gadā līdz ar pirmo Māszinību stipendiju konkursu sākām veidot jaunu ceļu – ar pārliecību par ieceres vērtību un cerību, ka tai būs turpinājums. Šodien, otro reizi sveicot konkursa uzvarētājas, redzu, ka esam izvēlējušies pareizo ceļu. Gada laikā viena māsa mūsu slimnīcā satiek aptuveni 200 līdz 400 pacientu. Aiz katra šī skaitļa ir bērns, ģimene un brīdis, kurā māsas zināšanām, vērībai un rīcībai ir nozīme. Ieguldījums vienas māsas izaugsmē sasniedz simtiem bērnu, un profesionālās dzīves laikā – tūkstošiem. Paldies atbalstītājiem – Nākotnes Atbalsta fondam un Rietumu Bankai – par šo iespēju,” atzīst Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.
“Māsu zināšanām veselības aprūpē ir arvien pieaugoša nozīme. Atbalstot medicīnu vairāk nekā 30 gadus, mēs to labi apzināmies – mūsdienu māsai ir jābūt augsti kvalificētam profesionālim, kas izmanto sarežģītu aprīkojumu un piedalās ārstēšanas procesā. Tāpēc man ir patiess gandarījums par šo iniciatīvu – par to, ka varam atbalstīt speciālistes, kuras ir izvēlējušās šo atbildīgo profesiju un mērķtiecīgi apvieno studijas ar darbu. Mēs augsti vērtējam sadarbību ar Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu slimnīcu un noteikti turpināsim sniegt palīdzību bērnu medicīnas jomā. Sirsnīgi apsveicu visas stipendijas saņēmējas!” saka Nākotnes Atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Žagars.
Pirmās desmit Māszinību stipendiju saņēmējas aizvadītā gada laikā apvienoja studijas un darbu Bērnu slimnīcā, kā arī dalījās savā pieredzē, ļaujot ikvienam ielūkoties māsu profesijas ikdienā. Viņu stāsti atklāja gan šī darba atbildību un izaicinājumus, gan gandarījumu, ko sniedz iespēja palīdzēt mazajiem pacientiem, – no agrā rīta un maiņas pārņemšanas līdz medikamentu sagatavošanai, brūču pārsiešanai, pacientu pavadīšanai uz izmeklējumiem un ikdienas rūpēm par bērnu labsajūtu. Vairākas topošās māsas atzina, cik svarīga šajā profesijā ir ne tikai profesionālā kompetence, bet arī pacietība, empātija, spēja iegūt bērnu un viņu vecāku uzticēšanos, kā arī kolēģu savstarpējais atbalsts.
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Svinīgajā stipendiju pasniegšanas pasākumā piedalījās Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, Nākotnes Atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Žagars, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Vineta Vilistere-Lāce, Bērnu slimnīcas aprūpes vadība – aprūpes direktore Linda Frīdenberga un klīniskā virsmāsa Ieva Damberga, Stratēģiskās attīstības daļas vadītāja Agnese Strazda, mācību un personāla attīstības projektu vadītāja Laura Kreile, kā arī stipendiju saņēmējas un viņu mentori.