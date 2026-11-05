Maestro Edgaru Račevski pieminēs ar vīru koru dižkoncertu Latvijas dzimšanas dienā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, pieminot kormūzikas leģendu, profesoru un Dziesmu svētku virsdiriģentu Edgaru Račevski (1936–2022), 18. novembrī plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē izskanēs viņa paša iedibinātā tradīcija - Vīru koru dižkoncerts, kas šogad atzīmē maestro deviņdesmito jubileju un apvieno vīru koru dziedātājus no visas Latvijas.
Šis krāšņais Valsts svētku notikums ir spēcīgs apliecinājums profesora ieguldījumam vīru koru kustības un nacionālo tradīciju stiprināšanā.
Vīru koru dižkoncertu vēsture Rīgas Latviešu biedrībā aizsākās 2008. gada 16. novembrī, kad Latvijas 90. gadadienai par godu notika pirmais koncerts “Ar Latviju sirdī”. Maestro Račevska vadībā šī iecere izauga par ikgadēju tradīciju, kas Latvijas valsts svētkos pulcēja dziedošus vīrus no visas Latvijas. 2018. gadā, sagaidot valsts simtgadi, viņš īstenoja īpašu ieceri “100 vīri Latvijai” – veltījumu Latvijai un kopdziedāšanas spēkam.
Tagad, maestro jubilejas gadā, vīri atkal pulcēsies Rīgas Latviešu biedrībā. Šoreiz viņu balsis vienosies ne tikai Latvijas dzimšanas dienas svinībās, bet arī pateicībā cilvēkam, kurš ticēja dziesmas spējai stiprināt tautas pašapziņu un vienot cilvēkus pāri laikam un paaudžu robežām.
Programmā – latviešu kormūzikas mantojums, kas glabā tautas atmiņu un stiprina piederības sajūtu Latvijai. Koncertā satiksies Edgara Račevska daiļrade un citas nozīmīgas latviešu kormūzikas kompozīcijas, kuru skanējums cauri laikiem apliecinājis dziesmas spēku vienot cilvēkus un saglabāt nacionālo pašapziņu arī vēstures sarežģītākajos brīžos. Račevskim dziesma bija tautas dvēsele, vienotāja un stiprinātāja, un šī pārliecība turpina dzīvot viņa muzikālajā mantojumā un vīru koru tradīcijā.
Dižkoncertā piedalīsies vīru kori no Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales: “Gaudeamus”, “Dziedonis”, “Latvis”, “Silvicola”, Latvijas Universitātes Prezidiju konventa vīru koris, “Tēvzeme”, “Absolventi”, “Graidi”, Ventspils vīru koris, “Ozols”, Valmieras “Imanta”, Krimuldas vīru koris un “Cēsis”. Koru mākslinieciskie vadītāji un diriģenti - Mārcis Imants, Uldis Kokars, Marika Slotina-Brante, Raimonds Gulbis, Ivo Kempels, Tālivaldis Gulbis, Georgs Zujevs, Jānis Mežinskis, Lorija Cinkusa, Guntis Galiņš, Marika Rolmane un Alise Līva Taube. Koru skanējumu papildinās solisti Gunta Greisle un Andris Ludvigs. Koncertu vadīs Jānis Grūtups, mākslinieciskā vadītāja – Marika Slotina-Brante.
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Ieeja bez maksas. Bezmaksas ielūgumus iespējams saņemt no 12. novembra plkst. 10.00 “Biļešu paradīzes” kasēs. Koncerts norisinās ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.