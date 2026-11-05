Aukstajā laikā aicina ziņot par cilvēkiem, kuri palikuši bez pajumtes
Iestājoties aukstākam laikam, Rīgas pašvaldība atgādina: ja uz ielas, kāpņu telpā, pamestā ēkā vai citā dzīvošanai nepiemērotā vietā ilgstoši redzams cilvēks, jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai jāinformē Rīgas patversmes Mobilā brigāde pa tālruni 27023550.
Aukstajā sezonā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta teritorijām, kurās mēdz uzturēties cilvēki bez pajumtes. Tiks apsekotas namīpašumu kāpņu telpas, patiltes, mazdārziņi un citas vietas Rīgas administratīvajā teritorijā, un nepieciešamības gadījumā cilvēki tiks nogādāti patversmēs vai naktspatversmēs. Lai neviens nebūtu spiests nakšņot salā, Rīgā ir pieejamas patversmes un naktspatversmes, kuru darba laiks aukstajā sezonā ir pagarināts. Pasliktinoties laikapstākļiem, pašvaldība nepieciešamības gadījumā ir gatava vēl vairāk paplašināt gan patversmju darbalaiku un vietu skaitu tajās, gan Mobilās brigādes darbu.
Rīgā bezpajumtniecības situācijā patlaban dzīvo aptuveni 800 cilvēku. Liela daļa no viņiem ir pensijas vecumā, turklāt daudzi bez pastāvīgas dzīvesvietas dzīvo jau gadiem ilgi, nereti vairāk nekā piecus gadus. Savukārt jaunāki cilvēki bezpajumtniecībā visbiežāk nonāk vairāku problēmu kopuma dēļ – parādu, atkarību, ģimenes konfliktu vai psihiskās veselības grūtību rezultātā.
Patversmēs un naktspatversmēs iespējams saņemt ne tikai naktsmītni, bet arī siltu uzturu, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka atbalstu. Savukārt Rīgas patversmes Dienas centrā cilvēki var uzturēties drošā un siltā vidē dienas laikā. Pašlaik, no 1. novembra līdz 1. martam, Dienas centrs atvērts darbdienās no pulksten 9 līdz 17, bet nelabvēlīgos laikapstākļos pēc nepieciešamības darbosies arī brīvdienās un svētku dienās.
Rīgas patversmē pieejamas 260 vietas: 90 sieviešu nodaļā, 170 - vīriešu nodaļā. Papildus darbojas Dienas centrs ar 100 vietām un Mobilā brigāde, kas apseko pilsētas teritoriju, sniedz konsultācijas un nepieciešamības gadījumā nogādā cilvēkus patversmēs vai naktspatversmēs. Rīgas pašvaldība sadarbībā ar līgumorganizācijām nodrošina vēl 678 vietas patversmēs un naktspatversmēs. Lai nodrošinātu iespēju saņemt siltu maltīti, pašvaldība līdzfinansē līdz 650 porcijām dienā četrās zupas virtuvēs un desmit ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās.
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Pasliktinoties laikapstākļiem, tiks lemts arī par izmaiņām Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laikā, bet pašlaik tā strādā darbdienās no plkst. 9 līdz 17. Mobilā brigāde darbojas uz sadarbības un brīvprātības principiem. Tā nevar piespiest bezpajumtnieku pārvietoties vai izmantot pakalpojumus pret viņa gribu. Sociālais darbs tiek veikts ar cieņu pret katra cilvēka izvēli, vienlaikus sniedzot informāciju un atbalstu, lai veicinātu drošību un labklājību.
Palīdzība tiek nedrošināta atbilstoši pašvaldības izstrādātajam Rīcības plānam “Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā”.