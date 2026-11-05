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Novadu ziņas
Šodien 17:18
Dzelzceļa remontdarbu dēļ būs būtiskas izmaiņas vilcienu sarakstā maršrutā Rīga-Jelgava
Dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbu dēļ no 6. novembra līdz 16. novembrim gaidāmas izmaiņas vilcienu kustības sarakstos maršrutā Rīga–Jelgava abos virzienos, informēja Autotransporta direkcijā.
Izmaiņas saistītas ar remontdarbiem posmos Torņakalns–Olaine un Olaine–Cena, kā arī pašā Olaines stacijā. Līdz ar to sarakstu izmaiņas skars arī tos pasažierus, kuri ikdienā izmanto Jelgavas novada pieturas – "Ozolnieki", "Cena" un "Dalbe".
Pasažieriem jārēķinās, ka šajā laikā būs spēkā divi atšķirīgi kustības saraksti: viens no 6. līdz 12. novembrim, bet otrs – no 13. līdz 16. novembrim.Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena obligāti pārbaudīt precīzus vilcienu atiešanas laikus un pieturvietas "Vivi" tīmekļvietnē "vivi.lv" vai mobilajā lietotnē.