Neuzmanība var maksāt dārgi: šoferiem Jelgavā jārēķinās ar jauniem stāvēšanas un ātruma ierobežojumiem
Pamatojoties uz Jelgavas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumiem, vairākās pilsētas ielās un ceļu posmos veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, tostarp noteikti jauni braukšanas ātruma un stāvēšanas ierobežojumi, informēja pašvaldībā.
Priežu ielā, posmā no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim, turpmāk noteikts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 30 kilometri stundā (km/h). Izmaiņas ātruma ierobežojumos ieviestas arī Kārniņu ceļā posmā no Aizsargu ielas līdz Vircavas upes tiltam. Šajā posmā stāvlaukuma teritorijā noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h, savukārt ārpus stāvlaukuma teritorijas un pilsētas robežas atļauts pārvietoties ar ātrumu 70 km/h.
Tāpat satiksmes organizācija mainīta Sesavas un Neretas ielas krustojumā, kur uzstādīta ceļa zīme, kas aizliedz apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Savukārt pie ēkas Raiņa ielā 16, iebraucamajā ceļā uz iekšpagalmu, uzklāta nepārtraukta dzeltenā līnija, kas šajā vietā turpmāk aizliedz transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.