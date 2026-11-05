Zudusī Jelgava atdzimst viedtālruņos - tapusi bezmaksas audio tūre “Jelgava - Latvijas valstiskuma šūpulis”
Jelgavnieks Guntars Gulbis ar Jelgavas pašvaldības atbalstu platformā “Tours Across Baltics” radījis audio tūri “Jelgava – Latvijas valstiskuma šūpulis”, kas stāsta par Jelgavas izšķirošo lomu Latvijas valsts tapšanā. Ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību tūrē var redzēt pilsētu, notikumus un cilvēkus, kuru šodien vairs nav. Stāsti veidoti latviešu valodā, turklāt šī tūre ikvienam ir pieejama bez maksas, informē pašvaldība.
Maršruts ved cauri 16 vēsturiskām vietām: no dzelzceļa stacijas un Jelgavas pils līdz Hercoga Jēkaba laukumam, Svētās Trīsvienības baznīcas tornim, “Academia Petrina”, Latviešu biedrības namam, Lielajai ielai un Brāļu kapiem. Katrā pieturā var noklausīties profesionāli ierunātu audio stāstījumu un noskatīties īsu MI video. Šajos video vēsturiskās fotogrāfijas kļūst par kustīgām ainām, sagrautās ēkas atkal stāv savās vietās, un var sastapt arī vēsturiskas personības, piemēram, Jāni Čaksti un Ādolfu Alunānu, Kārli Ulmani.
Tūre der gan pilsētas viesiem, gan jelgavniekiem. “Īpaši ceru, ka to izmantos skolēni un skolotāji, jo tā var kalpot kā vēstures stunda ārpus klases,” tā Gulbis. Tūre ikvienam interesentam bez maksas ir pieejama šeit. Nav jāinstalē nekāda papildu lietotne. Pietiek ar viedtālruni un austiņām, un GPS automātiski atskaņo stāstu, kad nonākat pie nākamā objekta.
Kā radās ideja?
Gulbis atklāj, ka šis stāsts sācies šī gada februārī. “Mani uzaicināja Go3 vārdā būt žūrijā pirmajā Baltijas MI filmu festivālā “No Title”. Skatoties konkursa darbus, sapratu, cik būtiski šī tehnoloģija var mainīt to, kā strādājam medijos. Teorētiski ar to var uzbūvēt jebko. Reizē pamanīju arī to, ka lielākā daļa cilvēku šobrīd MI izmanto kā izklaidi vai joku rīku, un nopietni to uztver retais. Sapratu, ka, lietojot to ar jēgu un ar kino veidotāja pieredzi, var izstāstīt stāstus, kurus iepriekš nebija iespējams parādīt pieejamā formā. MI ir jauns instruments kino veidotāja rīku klāstā. Tomēr izšķirošais joprojām ir paša autora skatījums un vēstījums, ko viņš vēlas pateikt,” stāsta G.Gulbis, papildinot, ka viņš jau vairākus gadus veido audio tūres platformā “Tours Across Baltics”, tāpēc uzreiz bijis skaidrs, kur šo tehnoloģiju var izmantot. Ar to var parādīt to, ko vairs nevaram redzēt – zudušas pilis, zudušas pilsētas, visu, kas palicis vēsturē. Tā radusies ideja par audio tūri, ko papildina MI. Tieši tobrīd Jelgavas pašvaldība izsludinājusi Kultūras un tūrisma projektu konkursu. “Šķita, ka šī ideja tajā iederējās, un žūrija to arī novērtēja. Manis piedāvātais projekts saņēma pašvaldības līdzfinansējumu,” tā Gulbis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kadru pa kadram
Viņš stāsta, ka uzreiz pēc festivāla sapratis, ka šis rīks ir svarīgs, un sācis to ļoti strauji apgūt. “Gribēju saprast, kā to kontrolēt, kā ar to strādāt un kā iegūt tieši to, ko vēlos. Godīgi sakot, tehnoloģija vēl nav nopulēta, un to ir grūti vadīt. Sākumā pat nebija skaidrs, vai iecere vispār ir pilnībā īstenojama, tāpēc lielā mērā tas bija tehnoloģijas izmēģinājums. Projekta laikā redzēju, cik strauji MI attīstās. Kad sāku, MI rīku bija daudz mazāk, to spējas krietni ierobežotas un darbs bija krietni sarežģītāks. Vēsturiskās rekonstrukcijas izrādījās vēl grūtākas par citiem MI darbiem. Ja ēkai vai vietai ir saglabājušās fotogrāfijas, dzīva atmiņa vai priekšstats par to, kā tai jāizskatās, šo izskatu ir ļoti grūti noturēt un panākt, lai viss sakrīt. Tomēr soli pa solim un kadru pa kadram rezultātu sasniedzu. Darīju visu, ko varēju, un domāju, ka man lielā mērā izdevās,” par darba procesu stāsta G.Gulbis.
Mana mīlestības vēstule Latvijai
Pats autors atklāj, ka šī tūre “Jelgava – Latvijas valstiskuma šūpulis” ir kā viņa mīlestības vēstule Latvijai, valstij, kas viņam ļoti svarīga, caur Jelgavas acīm. “Jelgavai bija nozīmīga vieta Latvijas valsts vēsturē: Pirmais pasaules karš, Brīvības cīņas, valsts dibinātāji un latviešu kultūras uzplaukums. 1944. gadā pilsēta tika gandrīz pilnībā sagrauta un zaudēja savu kādreizējo krāšņumu. Ar šo tūri to var atkal ieraudzīt, un tas mani patiesi aizrauj,” stāsta G.Gulbis. Viņš šajā projektā bijis gan scenārists, gan režisors, gan operators un arī montāžas režisors, un arī visu audiovizuālo procesu veicis pats. “Līdz ar to šī projekta tapšana man bija ļoti personiska un aizkustinoša pieredze,” atklāj G.Gulbis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Projekta autors atklāj, ka bijis ļoti interesanti iepazīt vēsturiskās personības, kas domāja par Latvijas valstiskumu vēl pirms šīs valsts izveidošanas. “Tie bija pavisam citi laiki: sarežģīti, neparedzami un bīstami. Mani aizrauj iespēja pieskarties šiem notikumiem un mēģināt saprast, ko cilvēki toreiz domāja, kur sakņojās viņu lojalitāte, idejas un pārliecība. Ceru, ka šī tūre ļaus ikvienam mūsdienīgā un vizuālā veidā pieskarties kādreizējam krāšņumam un tai tīrajai, nesalauztajai ticībai tam, kādai jābūt mūsu nākotnei. Esmu ļoti pateicīgs, ka viss izvērtās tā, kā izvērtās, un ka šodien dzīvojam brīvā valstī, kuras nosaukums ir Latvija,” tā G.Gulbis.
Tūri izstrādāja SIA “Tours Across Baltics App”. Projektu vadīja un digitālā satura autors ir G.Gulbis, kurš absolvējis Baltijas Filmu un mediju skolu Tallinā, un televīzijā strādāju jau vairāk nekā 10 gadus. Šobrīd viņš ir Go3 MI projektu vadītājs. Tūres izpildproducente – Lauma Gulbe. Tūre tapusi sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru ar Jelgavas valstpilsētas pašvaldības atbalstu.