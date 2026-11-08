P. Gertners/Saulkrastu novada pašvaldības arhīvs
Novadu ziņas
Šodien 14:21
Latvijas medus iekaro Lielbritāniju: biškopis no Saulkrastiem prestižā konkursā Londonā izcīna sudrabu
Lielbritānijas 95. Nacionālajā medus konkursā ("National Honey Show") Londonā Saulkrastu biškopis Valdis Janovs izcīnījis otro vietu kategorijā "Viena burciņa ar šķidru medu", informēja pašvaldībā.
Kā liecina Latvijas Biškopības biedrības informācija, starptautiskais konkurss norisinājās no 22. līdz 24. oktobrim. Līdztekus izcīnītajai otrajai vietai Janovs saņēmis arī augstu novērtējumu kategorijā "Divas burciņas ar medu".
Šogad prestižajā konkursā Lielbritānijā piedalījās biškopji no 23 valstīm. Latviju tajā pārstāvēja 19 biškopji, kuri kopumā ieguva deviņas godalgas un atzinības.
Pašvaldībā piebilst, ka Janova godalgotais "Saulkrastu medus" ir pieejams iegādei vietējā tūrisma informācijas centrā.