Lai ietaupītu 6,2 miljonus eiro gadā, Rīgas bērnudārzos atlaidīs ēku uzraugus
Rīgas pašvaldība turpmāk nodrošinās tehnisko apsardzi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), pārejot no ēku uzraugu amata vietām uz tehniskās apsardzes ārpakalpojumu. Šāds risinājums ļaus nodrošināt iestāžu drošību, vienlaikus būtiski samazinot administratīvi saimnieciskās izmaksas. Prognozēts, ka no 2027. gada pašvaldības ietaupījums sasniegs 6,2 miljonus eiro gadā.
Izmaiņas paredz apsardzes funkciju nodrošināt, izmantojot tehniskos drošības risinājumus, signalizācijas pieslēgumu apsardzes vadības centram un apsardzes pakalpojuma sniedzēja mobilās reaģēšanas grupas. Plānotās pārmaiņas ir savlaicīgi pārrunātas un izdiskutētas ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Sarunās ir pausts atbalsts iecerētajām pārmaiņām, un iestāžu vadītāji ir apliecinājuši gatavību nodrošināt augstus bērnu drošības standartus, strādājot jaunā darba organizācijas modeļa ietvaros. Katrā pirmsskolas izglītības iestādē tiks noteikta atbildīgā persona, kas koordinēs sadarbību ar apsardzes pakalpojuma sniedzēju un nepieciešamības gadījumā nodrošinās ierašanos objektā.
Izvērtējot pašreizējo apsardzes funkcijas nodrošināšanas modeli, secināts, ka tā saglabāšana nav saimnieciski un organizatoriski pamatota, ja apsardzes pamatfunkciju iespējams nodrošināt ar tehniskās apsardzes ārpakalpojumu.
Pašvaldība uzsver, ka šīs pārmaiņas ir iestāžu saimnieciskās darbības pārstrukturēšana un apsardzes funkcijas nodrošināšanas modeļa maiņa, nevis darbinieku profesionālās darbības vērtējums.
Pārmaiņas ļaus būtiski samazināt pašvaldības izdevumus
Pašreizējais ēku uzraugu atlīdzības fonds ir 7,3 miljoni eiro gadā. Plānotās tehniskās apsardzes izmaksas ir aptuveni 300 000 eiro gadā, savukārt saimniecības vadītāju atalgojuma palielināšanai, ņemot vērā papildu pienākumus, paredzēti 800 000 eiro gadā. Tādējādi prognozētais ietaupījums no 2027. gada ir 6,2 miljoni eiro gadā.
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2026. gadā ietaupījums nav plānots, jo pārmaiņu ieviešana saistīta ar pārejas periodu un darba tiesisko attiecību izbeigšanas izmaksām. Tām provizoriski paredzēti 1,9 miljoni eiro, tostarp atlaišanas pabalstiem un neizmantotā atvaļinājuma kompensācijām. Faktiskās izmaksas būs atkarīgas no individuālajiem darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesiem.
Pirms jaunā modeļa ieviešanas katrā iestādē tiks aktualizētas iekšējās procedūras un darbinieku amata apraksti, noteiktas atbildīgās kontaktpersonas, piekļuves tiesības un rīcības kārtība dažādās situācijās, tostarp ielaušanās, ugunsdrošības signalizācijas nostrādes, viltus trauksmes un tehnisku traucējumu gadījumos. Tiks paredzēta arī eskalācijas kārtība un rezerves risinājumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu funkcijas izpildi.
Plānots, ka ēku uzraugu amata vietas no pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstiem tiks izslēgtas ar 2026. gada 22. decembri, bet katrā iestādē tas notiks tikai pēc tehniskās apsardzes pakalpojuma faktiskas darbības sākšanas un funkcijas nepārtrauktības nodrošināšanas. Darba tiesisko attiecību izbeigšana tiks organizēta individuāli, ievērojot normatīvo aktu prasības.
Pēc jaunā modeļa ieviešanas trīs mēnešu laikā paredzēts izvērtēt apsardzes pakalpojuma kvalitāti, trauksmju apstrādi, reaģēšanas laiku un faktisko finansiālo ietekmi.