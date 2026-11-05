Autovadītāju ievērībai! Lāčplēša dienā Rīgā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi
11. novembrī Lāčplēša dienas pasākumu laikā Rīgā paredzēti vairāki satiksmes ierobežojumi, informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā.
11. novembrī no plkst. 17 līdz pusnaktij tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā, posmā no Vanšu tilta līdz Akmens tiltam. Šajā laikā Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.
Lāčplēša dienā no plkst. 16.40 notiks lāpu gājiens no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai. Gājiens virzīsies pa Varoņu, Gaujas, Miera un Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības laukumu un Kaļķu ielu. Gājiena laikā nepieciešamības gadījumā minētajā maršrutā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme.
Lāčplēša dienas pasākumu laikā satiksmes ierobežojumi paredzēti arī citviet pilsētā. No 9. novembra plkst. 20 līdz 12. novembra plkst. 12 Bāriņu ielā, posmā no Uzvaras bulvāra līdz apgriešanās vietai pie Hermaņa ielas, abos virzienos tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme, kā arī aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Ierobežojumi saistīti ar pasākuma "Rīga, mūžības skartā" norisi.
Bāriņu ielas slēgšanas laikā no 9. novembra plkst. 20 līdz 12. novembra plkst. 12 tiks mainīti 4., 7., 8., 21., 25., 38., 39. un 55. maršruta autobusu kustības maršruti Āgenskalna apkārtnē.
Šajā laikā abos kustības virzienos būs slēgtas pieturvietas "Āgenskalna tirgus" un "Eduarda Smiļģa iela" Bāriņu ielā. Pagaidu sabiedriskā transporta pieturvietas tiks izvietotas Mazajā Nometņu ielā, aptuveni pie nama Nr. 27.
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No 9. novembra plkst. 8 līdz 12. novembra plkst. 12 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Mazajā Nometņu ielā, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Kokles ielai, un Hermaņa ielā, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.
No 10. novembra plkst. 15 līdz 11. novembra pusnaktij apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.
Savukārt 11. novembrī apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi būs spēkā no plkst. 6 līdz 15 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.
No plkst. 7 līdz 11 būs apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi Herdera laukumā, no plkst. 12 līdz pusnaktij 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā no Daugavas gātes līdz Vanšu tiltam un no plkst. 6 līdz 19.30 Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs posmā no Aizsaules ielas līdz Varoņu ielai 3A, kā arī autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā.
Nepieciešamības gadījumā aizlieguma zonās atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz citām stāvēšanai atļautām vietām.
Lāčplēša dienas pasākumu laikā nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota arī Herdera laukumā no plkst. 8.30 līdz 10.15, Brīvības laukumā no plkst. 12.30 līdz 13.30, kā arī Pils laukumā un tā apkārtnē no plkst. 13.50 līdz 14.15.
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Pie Rīgas Brāļu kapiem no plkst. 10.30 līdz 12 un no plkst. 17 līdz 19.30 tiks regulēta satiksme Aizsaules un Gaujas ielas, kā arī Meža prospekta un Varoņu ielas krustojumā.
Tāpat 11. novembrī no plkst. 12.30 līdz 13.30 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta ūdens transportlīdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Krišjāņa Barona ielas tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.