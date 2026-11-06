Saulkrasti kļūst arvien pieprasītāki kāzu svinībām! Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces tikušas pie jauniem tērpiem
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniecēm par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāti jauni svinīgie amata tērpi smaragdzaļos toņos, informēja pašvaldībā.
Kā skaidro Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Gita Pētersone, garās, plūstošās kleitas papildina klasiska piegriezuma žaketes un svinīgās amata zīmes. Izvēlētā krāsa sasaucas ar Saulkrastu novada dabas ainavu un priežu mežiem. Pašvaldībā norāda, ka svinīgie amata tērpi darbiniecēm tiek iegādāti reizi divos gados.
Šogad novadā vērojams laulību reģistrāciju skaita pieaugums. Līdz oktobra beigām reģistrētas jau 155 laulības (tostarp viena baznīcā), savukārt visā 2025. gadā kopumā tika reģistrētas 119 laulības.
Lai popularizētu Saulkrastus kā kāzu galamērķi, pašvaldība ir izveidojusi elektronisku kāzu ceļvedi, kurā apkopota informācija par vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp svinību vietām, dekoratoriem un ēdinātājiem.
Lai iepazīstinātu ar novada piedāvājumu, nākamā gada 30. janvārī Saulkrastu pašvaldība plāno piedalīties kāzu izstādē "Riga Wedding Expo 2027" Ķīpsalā. Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļu vada Pētersone, savukārt nodaļas vadītājas vietniece ir Sindija Saltā-Reitupe.