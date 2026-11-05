Publicitātes foto
Novadu ziņas
Šodien 13:46
17 kilometri kājām, lai noķertu zelta rudeni! Pārgājiens Saulkrastos pulcējis desmitiem dabas mīļotāju
Oktobra izskaņā Saulkrastos aizvadīts pārgājiens "Zelta rudens Saulkrastos", kurā piedalījās 30 dalībnieki, informēja pasākuma rīkotāji.
Pārgājiens norisinājās 31. oktobrī, pulcējot aktīvās atpūtas cienītājus gan no Saulkrastiem, gan tuvākajām pilsētām un novadiem. Pasākuma laikā dalībnieki kopumā mēroja 17 kilometrus, apmeklējot apkaimes ievērojamākās un ainaviskākās vietas.
Informācija par turpmāk plānotajiem pārgājieniem un aktīvās atpūtas iespējām novadā pieejama Saulkrastu tūrisma informācijas vietnē "visitsaulkrasti.lv".