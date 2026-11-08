Glābjot Pabažu ezeru no karpu dominances, ūdenī ielaiž 230 kilogramus plēsīgo zivju
Novembra sākumā Pabažu ezerā papildināti zivju krājumi, ielaižot aptuveni 170 kg līdaku un 60 kg asaru. Tas ir viens no pasākumiem, ko Saulkrastu novada pašvaldība īsteno, lai uzlabotu ezera ekoloģisko līdzsvaru un veicinātu zivju resursu atjaunošanos.
Pamatojoties uz izstrādātajiem Pabažu ezera apsaimniekošanas noteikumiem un veikto zivsaimniecisko izpēti, 2026. gada 28. maijā Saulkrastu novada dome apstiprināja Pabažu ezera apsaimniekošanas plānu un tā īstenošanas izmaksas, kā arī nolēma uz vienu gadu slēgt deleģēšanas līgumu ar “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrību”, kas nodrošina ezera uzraudzību un kontroli.
Pateicoties pastiprinātajiem kontroles pasākumiem, maluzveju ezerā izdevies samazināt līdz minimumam. Tomēr makšķernieku radītais spiediens uz līdaku resursiem joprojām ir augsts. Zivsaimnieciskajā izpētē konstatēts, ka ezerā ir nepietiekams plēsīgo zivju, līdaku un asaru, īpatsvars, savukārt dominē karpveidīgās zivis.
Lai pakāpeniski atjaunotu ezera ekoloģisko līdzsvaru, viens no apsaimniekošanas plānā paredzētajiem pasākumiem ir plēsīgo zivju īpatsvara palielināšana. Pirmie soļi šajā virzienā jau sperti, papildinot ezera zivju krājumus.
Vienlaikus būtiski nodrošināt zivju resursu saudzīgu izmantošanu, lai ielaistajām zivīm būtu iespēja pielāgoties ezera videi un veicināt ekosistēmas līdzsvara atjaunošanos. Tādēļ pašlaik tiek apsvērta iespēja 2026./2027. gada ziemas sezonā noteikt papildu ierobežojumus makšķerēšanai uz ledus. Par iespējamiem ierobežojumiem un pieņemtajiem lēmumiem pašvaldība informēs atsevišķi.
Pabažu ezera apsaimniekošana ietver ne tikai zivju resursu atjaunošanu un uzraudzību, bet arī atpūtas infrastruktūras uzlabošanu. Šovasar pie ezera uzstādīta jauna pārģērbšanās kabīne, atjaunota laipiņa un izvietoti peldēšanas drošībai paredzētie glābšanas līdzekļi.