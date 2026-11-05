"Rīgas meži" ap Kalngali sāk mežizstrādi 104 hektāru platībā
SIA "Rīgas meži" oktobra beigās ir uzsākusi mežizstrādi Rīgas mežniecībā pie Kalngales aptuveni 104 hektāru platībā, informēja uzņēmuma pārstāve Ieva Geistere.
Darbi norisinās meža teritorijā ap Kalngali un pie autoceļa P1 Jaunciema gatve–Carnikava, un tos plānots pabeigt līdz 2027. gada beigām. Mežizstrādes mērķis ir meža kopšana, pakāpeniska atjaunošana, ainavisko vērtību un Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopa "Mežainas piejūras kāpas" kvalitātes uzlabošana. Lai nodrošinātu priežu mežiem raksturīgos augšanas apstākļus, paredzēta atsevišķu lapu koku izvākšana, mežaudzes retināšana, kā arī ekoloģiski nozīmīgas mirušās koksnes saglabāšana.
Teritorijā tiks veiktas izlases, kopšanas un citas cirtes, kas paredz pakāpenisku koku izciršanu un infrastruktūras uzturēšanu, maksimāli saudzējot esošo priežu paaugu, zemsedzi un kāpu reljefu. Mežizstrādi veiks ar specializētu tehniku, savukārt vietās, kur tas nav piemēroti, kokus zāģēs ar rokas motorinstrumentiem.
Kā norāda uzņēmumā, pirms darbu sākšanas izstrādāts funkcionālais zonējums un ainavu dizaina plāns, nodalot bioloģiski vērtīgās teritorijas un to buferjoslas. Tāpat apzinātas vēsturisko ierakumu vietas un izvērtētas iespējas nākotnē attīstīt pastaigu takas un atpūtas vietas.
"Rīgas meži" aicina iedzīvotājus ievērot drošības norādes un netuvoties strādājošai tehnikai. Darbu laikā atsevišķos meža ceļu un taku posmos ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi.
Pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži" dibināts 2008. gadā un apsaimnieko aptuveni 63 000 hektāru mežu. 2026. gada 1. augustā reorganizācijas procesā uzņēmumam tika pievienota SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs". Pērn veiktajā iedzīvotāju aptaujā 62% mežu apmeklētāju norādīja, ka priekšroku dod saudzīgākai mežizstrādei, izmantojot rokas instrumentus un mazāku tehniku.