SIA “Liepājas RAS” pagarina dārza un parka atkritumu nodošanas akciju
SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar pašvaldību un partneriem līdz 14. novembrim pagarina bezmaksas dārza un parka atkritumu nodošanas akciju, kuras laikā jau savāktas 120,26 tonnas. Liepājā un Grobiņā iedzīvotāji var nodot zāli, lapas un sīkus zarus noteiktajos laukumos, ievērojot šķirošanas prasības.
Ņemot vērā iedzīvotāju lielo atsaucību, SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem PS “Vides pakalpojumu grupa” un SIA “Eco Baltia vide” pagarina dārza un parka atkritumu nodošanas akciju līdz 14. novembrim.
Akcija norisinās kopš 15. septembra, un līdz šim šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Liepājā iedzīvotāji nodevuši 120,26 tonnas dārza un parka atkritumu.
Akcijas laikā šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Liepājā bez maksas iespējams nodot zāli, nezāles, lapas, telpaugus, kā arī krūmu un koku zarus, kuru diametrs nepārsniedz 2 centimetrus un garums – 50 centimetrus. Atkritumi jāizber laukuma darbinieku norādītajā vietā, pārliecinoties, ka tiem nav piejaukti neatbilstoši materiāli. Maisi un cits iepakojums jāņem līdzi vai jāizmet tam paredzētajos šķiroto atkritumu konteineros.
Liepājā dārza un parka atkritumus var nodot:
- Ulmales ielā 2 — otrdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, trešdienās–piektdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00.
- Ziemupes ielā 44 — otrdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, trešdienās un piektdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.
Grobiņā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, dārza un parka atkritumus bez maksas pieņem visu gadu, katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00.
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Papildu informāciju var saņemt SIA “Liepājas RAS” klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pastu: kac@liepajasras.lv vai zvanot pa tālruni 26 446 698.