Norvēģu mūziķe Marja Mortensone Ziemeļvalstu dienu ietvaros aizkustina liepājniekus
Norvēģu dienvidsāmu dziedātāja Marja Mortensone ar joikošanas spēku un albumu “Båalmaldahkesne” aizkustināja Liepājas “Lielā dzintara” publiku Ziemeļvalstu dienu kulminācijas koncertā, izceļot valodas, tradīciju un piederības nozīmi. Kopā ar tubistu Danielu Herskendālu un perkusionistu Jākopu Jansennu viņa radīja emocionālu saikni ar klausītājiem, apliecinot kultūras apmaiņas spēku.
3. novembra vakarā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ikgadējo Ziemeļvalstu dienu ietvaros norvēģu mūziķe Marja Mortensone (Marja Mortensson) ar dzīvespilno sāmu dziedāšanas veidu – joikošanu aizkustināja liepājniekus un pilsētas viesus.
Kopā ar dienvidsāmu dziedātāju, divkārtēju Norvēģijas mūzikas balvas “Spellemann” ieguvēju programmā piedalījās arī Marjas skatuves partneri – tubists, komponists Dāniels Herskendāls (Daniel Herskedal) un perkusionists Jākops Jansenns (Jakop Janssønn). Koncertā izskanēja skaņdarbi no dziedātājas albuma “Båalmaldahkesne”, kas tulkojumā nozīmē “būt savītam” – kā divām bizēm, kas sapītas kopā. Tie ir Marjas stāsti, joikas, viņas visums, kurā dzīve nav atraujama no kultūras audekla. Dziedātāja runā par valodu, kas izkrāso ikdienu, par bērnu apbrīnojamo spēju dzīvot šim mirklim un jauniešu cīņas sparu. Par piederības un vienotības sajūtu, kas spēcina nodot mantojumu nākamajām paaudzēm.
Koncerta pievienoto vērtību veidoja Marjas stāsti par tradīcijām, savu ģimeni un to, kāpēc viņai ir svarīgi saglabāt šo maģisko dziedāšanas veidu – joikošanu. Stāsti sagatavoja dziedājumam un deva papildu izpratni par mūziku, taču melodiskais un dzīvespilnais skanējums aizrāva un skatītāju interesi laupīja arī bez papildus skaidrojumiem.
Koncertā sniegtā izpratne par tradīciju un valodas nozīmi sāmu kultūrā veidoja īpašu saikni ar latviešu klausītājiem, sniedzot iespēju sajust līdzīgu vērtību nozīmi abās kultūrās.
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Apmeklētāji bija pilnībā apburti un pateicīgi par šo koncertu, labprāt satikās ar dziedātāju, lai nodotu labos vārdus un paņemtu sev līdzi daļu no skaistā dziedājuma arī ieraksta formātā.
Pirms koncerta koncertzāles foajē bija skatāma fotoizstāde “Ziemeļvalstis Latvijā – 35 gadi”. Tajā iemūžināti spilgtākie mirkļi Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 35 gadu pastāvēšanas laikā. Apmeklētāji bija priecīgi, ka attēlos starp ilggadējiem partneriem bija atrodami arī pazīstami cilvēki.
Koncerts notika Ziemeļvalstu dienu ietvaros, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību un kultūras apmaiņu. Šī iniciatīva katru gadu ceļo pa dažādām Latvijas pilsētām. Šogad par norises vietu izvēlēta Liepāja, piedāvājot plašu programmu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Lai gan par kulmināciju uzskatāms tieši aizvadītais koncerts, vairāki pasākumi Liepājā notiks vēl līdz pat 30. novembrim.
Koncerta norisi atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā un Liepājas pašvaldība.