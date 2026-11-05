Zirgu salā uzstādīts binoklis Liepājas ezera dabas izzināšanai
Zirgu salā pie “Dabas mājas” uzstādīts interaktīvs papildinātās realitātes brīvdabas binoklis, kas ļauj iepazīt Liepājas ezera dabas bagātības un vērot putnus to dabiskajā vidē. Iekārta, kas tapusi Interreg BIRDIE projekta ietvaros, apvieno klasisku vērošanu ar izglītojošu AR saturu un nākotnē tiks papildināta ar jaunām sugām un elementiem.
Liepājas ezera dabas daudzveidību tagad iespējams iepazīt jaunā, interaktīvā veidā – Zirgu salā pie Zinātnes un izglītības inovāciju centra “Dabas māja” uzstādīts papildinātās realitātes brīvdabas binoklis, kas ļauj ne tikai vērot apkārtējo ainavu, bet arī ar papildinātās realitātes palīdzību uzzināt vairāk par ezera dabas bagātībām.
Iekārta darbojas gan kā klasisks binoklis, ļaujot vērot apkārtējo ainavu, gan piedāvā papildinātās realitātes elementus ar izzinošu un interaktīvu saturu par apkārtējo vidi un tās dabas vērtībām.
Papildinātās realitātes saturs veidots tā, lai rosinātu interesi par apkārtējo dabu un tās daudzveidību. Nākotnē binokļa saturu iespējams papildināt ar jaunām putnu sugām un citiem izzinošiem elementiem, tādējādi paplašinot tā izglītojošās iespējas.
Kā zināms, Liepājas ezers ir viena no nozīmīgākajām putnu ligzdošanas, atpūtas un migrācijas vietām Latvijā. Tā apkārtne ir daļa no īpaši aizsargājamās Natura 2000 dabas teritorijas, kur sastopamas arī retas un aizsargājamas putnu sugas. Zirgu sala ir viena no vietām, kur iespējams iepazīt šīs teritorijas dabas daudzveidību un vērot putnus to dabiskajā vidē.
Binoklis iegādāts un uzstādīts Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projekta Nr. LL-00022 “Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē” (BIRDIE) ietvaros. Projekts apvieno 18 putnu vērošanas vietas Liepājā, Dienvidkurzemes novadā un Klaipēdas rajonā.