Māris Zusts turpmāk vadīs Reģionālo attīstības centru un novadu apvienību
RACA biedri vienbalsīgi par valdes priekšsēdētāju ievēlējuši Saldus novada domes vadītāju Māri Zustu, kurš par prioritāti izvirza reģionu interešu aizstāvību valdībā un aktīvu iesaisti nākamā ES fondu perioda plānošanā, lai nodrošinātu līdzsvarotu Latvijas attīstību.
Otrdien, 3. novembrī, notika Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības (RACA) sapulce, kurā ar vienbalsīgu biedru atbalstu par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēja Saldus novada domes priekšsēdētāju Māri Zustu. Kopš 2023. gada apvienību vadīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Biedrība “Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība” dibināta 2015. gadā, apvienojot 23 Latvijas pašvaldības.
Apvienības mērķis ir veicināt biedru sadarbību, veidot vienotu viedokli par reģionu attīstības un citiem kopīgiem jautājumiem, kā arī pārstāvēt biedru intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātajām organizācijām un starptautiskajiem partneriem.
Uzsākot darbu jaunajā amatā, Māris Zusts uzsver, ka viena no galvenajām prioritātēm būs stiprināt reģionu interešu pārstāvniecību un RACA lomu dialogā ar valdību un ministrijām, panākot, lai pašvaldību viedoklis tiktu sadzirdēts un ņemts vērā valstiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.
Īpaši svarīga būs RACA iesaiste nākamā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda sagatavošanā, tostarp reģionu attīstības prioritāšu un finansējuma sadales principu noteikšanā. Tas nepieciešams, lai pieejamais finansējums veicinātu līdzsvarotu visas Latvijas attīstību un reģionu vajadzības tiktu pienācīgi ņemtas vērā.
“Esmu gatavs izmantot RACA vadītāja amatu, lai stiprinātu dialogu ar valdību un ministrijām un pārstāvētu visu biedru kopīgās intereses. Mūsu kopīgais mērķis ir stiprāki reģioni un līdzsvarota Latvijas attīstība. To varam panākt, apvienojot spēkus un konsekventi aizstāvot reģionu intereses,” uzsver Māris Zusts.