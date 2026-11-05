Novembrī Baloži svinēs pilsētas 35. gadadienu
Šā gada novembrī Baloži svinēs pilsētas 35. gadadienu. No 6. līdz 14. novembrim notiks dažādi svētku pasākumi, kuru kulminācija – 13. novembrī koncerts un balle, bet 14. novembrī svinīgs lāpu gājiens Baložu iedzīvotājiem un viesiem.
Kā ziņo Ķekavas novada pašvaldība, svinības sāksies 6. novembrī ar Baložu bibliotēkas viktorīnu pieaugušajiem “Baložu pilsētai – 35” no plkst. 17.00 līdz 18.00. Aicinām pieteikt 2–4 cilvēku komandas. Jautājumi tiks uzdoti mobilajā lietotnē, tāpēc lūgums ņemt līdzi uzlādētus tālruņus.
13. novembrī plkst. 19.30 Baložu pilsētas Kultūras namā – Latvijas valsts svētkiem un pilsētas 35. gadadienai veltīts koncerts “Maza mana tēvu zeme”, kurā uzstāsies Baložu amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta no plkst. 22.00 balle ar grupu “Jūrkant” līdz plkst. 2.00. Lūdzam ņemt līdzi cienastu. Vietu skaits ierobežots – galdiņi jārezervē pa tālruni 20273311. Ieteicamais vecums no 14 gadiem. Biļete – 30 eiro.
14. novembrī plkst. 18.00 – Baložu pilsētas 35. dzimšanas dienai veltīts lāpu gājiens. Starts Kultūras nama skvērā, maršruts līdz Titurgas ezeram. Pievienosies dziedātājs Niklāss Pugejs.
Dalība gājienā bez maksas. Aicinām ņemt līdzi lāpas vai izgatavot tās Baložu vidusskolas Lāpu darbnīcā no plkst. 16.30 līdz 17.45.
Baložu vēsture sākas 1947. gadā ar kūdras fabriku un strādnieku ciematu. 1958. gadā piešķirts pilsētciemata statuss, bet 1991. gada 14. novembrī – pilsētas tiesības. Kopš 2009. gada Baloži ir Ķekavas novadā.
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Mūsdienās Baloži ir augoša pilsēta ar aktīvu kultūras un sabiedrisko dzīvi. 35. gadadiena ir iespēja atskatīties uz vēsturi un izaugsmi, godināt cilvēkus, kas veidojuši sabiedrisko un kultūras dzīvi, un stiprināt kopības sajūtu. Aicinām iedzīvotājus un viesus piedalīties jubilejas pasākumos un kopā svinēt pilsētas dzimšanas dienu!