Oktobrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā pasaulē nākuši 50 mazuļi
Oktobrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā pasaulē nākuši 50 mazuļi — 22 zēni un 28 meitenes, tostarp dvīņu māsiņas. Slimnīca sveic jaunos vecākus, pateicas Dzemdību nodaļas komandai un nodrošina jaunajām māmiņām bezmaksas vienvietīgas palātas un piemiņas dāvanas.
Aizvadītajā oktobrī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 50 mazuļi. Šī mēneša laikā dzimuši 22 puisīši un 28 meitenītes. Starp jaundzimušajiem ir arī dvīņu māsiņas.
Liepājas Reģionālā slimnīca sirsnīgi apsveic ikvienu jauno ģimeni un priecājas par katru mazo brīnumu. Vēlam bērniņiem augt veseliem, stipriem un labsirdīgiem, nesot prieku saviem mīļajiem. Vecākiem vēlam bezgalīgu mīlestību, izturību un pacietību bērnu audzināšanas ceļā, kas ir gan skaists, gan izaicinošs, un lai mājās valda prieks un bērnu smiekli.
Slimnīca katrai ģimenei dāvina īpašu sveicienu: mīļu miega lupatiņu zaķīša formā un jaundzimušā kartīti kā pirmo atmiņu par šo nozīmīgo notikumu.
Slimnīca saka sirsnīgu paldies Dzemdību nodaļas gādīgajam un profesionālajam kolektīvam par sirds darbu, rūpēm un atbalstu, palīdzot jaunajiem vecākiem justies droši un mierīgi.
Jūsu profesionālais, atbildīgais darbs, atbalsts un cilvēcīgā attieksme rada vidi, kurā jauna dzīvība ienāk pasaulē ar cieņu un mīlestību, norāda slimnīca.
Lai nodrošinātu maksimālu komfortu, visām jaunajām māmiņām slimnīcā bez maksas tiek nodrošināta vienvietīga palāta, ļaujot vecākiem netraucēti atpūsties un veltīt pirmās kopīgās dienas bērniņam bez liekas steigas un satraukumiem.