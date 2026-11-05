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Vakar 23:49
Saldus novads nāk klajā ar svarīgu informāciju Sarmītes Šenbrūnas ģimenes ārsta prakses pacientiem
Sarmītes Šenbrūnas ģimenes ārsta prakse darbu noslēgs 2026. gada 30. novembrī, un no 1. decembra to Saldus medicīnas centrā pārņems ģimenes ārste dr. Megija Zunde. Saziņai ar jauno praksi no 1. decembra.
Sarmītes Šenbrūnas ģimenes ārsta prakse darbu noslēgs 2026. gada 30. novembrī.
Sirsnīgs paldies ikvienam pacientam par uzticēšanos, sapratni un kopā pavadītajiem gadiem! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uzticējāt mums rūpes par savu veselību!
No 2026. gada 1. decembra praksi pārņems ģimenes ārste dr. Megija Zunde. Prakse turpinās darbu Saldus medicīnas centra 2. stāvā.
Saziņai ar jauno ģimenes ārsta praksi:
Tālrunis: 20933905 (pieejams no 1. decembra).
Saldus novada pašvaldība novēl visiem pacientiem labu veselību un pateicas par šo kopīgo gadu laikā dāvāto uzticēšanos.