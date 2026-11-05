Bauskas novadā deklarētās politiski represētās personas saņems svētku pabalstu
Bauskas novada pašvaldība Valsts svētku mēnesī vienreizēji piešķirs 150 eiro pabalstu novadā deklarētajām politiski represētajām personām, to izmaksājot bez iesnieguma no 5. līdz 30. novembrim. Pabalstu saņemšana tiks nodrošināta personīgi, ar pārskaitījumu vai kasē.
Valsts svētku mēnesī Bauskas novada pašvaldība novadā deklarētajām politiski represētajām personām izmaksās 150 eiro pabalstu.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem Bauskas novadā dzīvo 211 politiski represētās personas: Bauskas apvienībā - 110, Iecavas apvienībā - 33, Vecumnieku apvienībā - 51 un Rundāles apvienībā - 17. Kopumā tas ir par 12 personām mazāk nekā 2025. gadā.
Saistošajos noteikumos “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” noteikts, ka pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā - no 5. līdz 30. novembrim - bez personas iesnieguma.
Pabalstu izmaksās attiecīgās apvienības pārvaldes atbildīgā persona, nogādājot to saņēmējam personīgi, pārskaitot uz kredītiestādes kontu vai izmaksājot kasē.
Bauskas novada pašvaldība novēl stipru veselību, gaišas domas un sirsnīgus valsts svētkus.