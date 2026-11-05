Bauskas novada pašvaldība noslēgusi līgumus par ielu un ceļu uzturēšanu ziemā
Bauskas novada pašvaldība ir noslēgusi 24 līgumus vairāk nekā 1,2 miljonu eiro apmērā, lai nākamos divus gadus nodrošinātu ziemas ielu un ceļu uzturēšanu visā novadā. Darbi tiks veikti prioritārā secībā pēc uzturēšanas klasēm, un iedzīvotāji aicināti ziņot par nenotīrītām vai slidenām vietām attiecīgajām apvienību pārvaldēm.
Lai arī novembrī daba vēl lutina ar saulainām dienām un rudenīgām krāsām, agri vai vēlu tās nomainīs sals, sniegs un apledojums. Lai ziemas laikapstākļi pēc iespējas mazāk ietekmētu ikdienas gaitas un satiksmes drošību, Bauskas novada pašvaldība ir sagatavojusies ielu un ceļu uzturēšanai un noslēgusi 24 līgumus par ziemas uzturēšanas darbu veikšanu turpmākajiem diviem gadiem, kopējai līgumsummai pārsniedzot 1,2 miljonus eiro.
Līgumi noslēgti visās novada apvienībās. Bauskas apvienības pārvaldē noslēgti 10 līgumi par summu 525 644,80 EUR (viens līgums vēl vērtēšanā), Vecumnieku apvienībā - pieci līgumi par 271 089,52 EUR, Iecavas apvienībā - četri līgumi par 357 139,42 EUR, bet Rundāles apvienībā - viens līgums par 54 867 EUR. Papildus noslēgti divi līgumi ar uzņēmumu LAU Infra Grupa par slīdamības samazināšanu 17 343,36 EUR un apstrādi ar mitro sāli 45 103,18 EUR visā novada teritorijā.
Pašvaldība atgādina, ka ziemas periodā ceļu un ielu uzturēšana notiek atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm. Tas nozīmē, ka brauktuvju un ielu tīrīšana, kā arī pretslīdes apstrāde tiek veikta prioritārā secībā, vispirms apkalpojot augstākās prioritātes maršrutus. Ar ceļu uzturēšanas klasēm 2026./2027. gada sezonā ikviens var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Novads > Ielas un ceļi novadā.
Kam ziņot par sniega tīrīšanu
Lai ziemas sezonā operatīvi risinātu ar ceļu uzturēšanu saistītus jautājumus, katrā apvienībā ir noteiktas atbildīgās personas, kuras koordinē uzturēšanas darbus un nepieciešamības gadījumā sniedz iedzīvotājiem informāciju un atbalstu.
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Pašvaldība vēsta, ja iedzīvotāji konstatē nenotīrītas vai slidenas pašvaldības ielas, ceļus vai ietves, par to aicina ziņot attiecīgajai apvienības pārvaldei. Savlaicīga informācijas saņemšana palīdzēs ātrāk novērst problēmas un nodrošināt drošāku vidi visiem satiksmes dalībniekiem.
Ziemas uzturēšanas līgumi būs spēkā līdz 2028. gada 30. aprīlim vai līdz līgumcenu pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.