Kulbergs piebremzē publiskās sarunas par jauno valdību - skaidrības par nākamo koalīciju joprojām nav
Premjerministra amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) šonedēļ "publiska formāta tikšanās" par jaunās valdības veidošanu vairs neveiks, informēja Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Plašāku informāciju par sarunu procesa norisi Šverna nesniedza.
Kulbergs šonedēļ ar tikšanos pirmdien ar partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) noslēdza pirmās oficālās sarunas ar partijām. Pēc tām tika solīts nākamais sarunu raunds un arī iespējamie koalīcijas partneri pauda, ka gaida konsultāciju turpinājumu ar augstāku darāmo darbu detalizāciju, taču publiski šādas sarunas šonedēļ nenotiek.
Tikmēr Kulbergs otrdien Latvijas Televīzijā klāstīja, ka jaunās valdības modelim joprojām esot iespējami visi varianti. Pašlaik kā reālākie trīs varianti izskan "Apvienotā saraksta" (AS) sadarbība ar Nacionālo apvienību (NA) un "Jauno vienotību" (JV) vai tikai NA, vai arī AS mazākuma valdība, kas faktiski balstītos uz LPV atbalstu.
Pēc politiķa teiktā, pirmajā sarunu kārtā ar partijām viņš uzsvēris Latvijas finanšu situācijas nopietnību un centies noskaidrot, vai politiskie spēki ir gatavi atteikties no vēlētājiem dotajiem solījumiem, kuriem nav finansiāla seguma. Uz šiem jautājumiem skaidras atbildes viņš cerot saņemt nākamajā sarunu raundā ar Saeimas frakcijām. Savukārt vairāki sarunu partneri tika atzīmējuši, ka Kulberga taupības iecerēm trūcis konkrētuma.
Kulbergs ir paudis cerību līdz valsts svētkiem novembra vidū piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Vienlaikus viņš noraidījis izskanējušos pieņēmumus, ka 15. Saeimas Prezidija sastāvs varētu atspoguļot topošās koalīcijas modeli. Prezidijā bez amata palika JV, bet pie tāda tika LPV.
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Runājot par nākamā gada valsts budžetu, Kulbergs pieļāvis, ka optimistiskākajā scenārijā Saeima to varētu pieņemt janvāra vidū vai beigās. Budžeta projektu viņš iecerējis virzīt kopā ar plašāku pārmaiņu paketi, kas prasīšot ilgāku sagatavošanās laiku.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas ir uzticējis AS politiķim Kulbergam veidot jauno valdību. Prezidents jau oktobra sākumā bija paudis viedokli, ka valdības veidošana būtu jāuztic tieši Kulbergam, taču oficiāli premjera amata kandidātu nosauc tikai pēc iepriekšējās valdības pilnvaru nolikšanas.
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, Nacionālā apvienība - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņas vietas parlamentā.