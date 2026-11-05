Valdībā apsver sāpīgas pārmaiņas - tūkstošiem cilvēku Latvijā var zaudēt daļu līdzšinējo atvieglojumu
Valdības kuluāros nobriedusi iecere, kas var būtiski pasliktināt tūkstošiem mazāk aizsargāto iedzīvotāju ikdienu. Satiksmes ministrija (SM) kā vienu no risinājumiem sabiedriskā transporta nozares finanšu caurumu lāpīšanai izskata iespēju samazināt braukšanas maksas atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, noskaidroja 360TV Ziņas.
Plāns paredz atteikties no līdzšinējās 100% bezmaksas braukšanas, atvieglojumu griestus pazeminot līdz 70%. Tas nozīmē, ka 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kas viņus pavada ceļā, turpmāk būtu jāsedz 30% no biļetes cenas par katru braucienu.
Šāda iecere izsaukusi asu nevalstiskā sektora pretreakciju. Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis norāda, ka ministrijas ierastie argumenti par degvielas sadārdzināšanos un inflāciju vēl tiešāk un skarbāk skar pašus cilvēkus ar īpašām vajadzībām: “Vajag paturēt prātā, ka ir invaliditātes grupas, kurām klājas īpaši smagi. Ir cilvēki, kuri strādā, mācās, kuriem šī mobilitāte ir izšķiroša. Ja vienīgie argumenti ir, ka viss kļuvis dārgāks, degviela maksā vairāk un inflācija augusi, tie tikpat lielā mērā – un, manuprāt, pat vēl smagāk – attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, nevis tikai uz sistēmu.”
Apvienība uzsver – īpaši smagi tas skartu ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti. Regulārie braucieni pie ārstiem un uz izglītības iestādēm ir nepieciešamība gan vecākam, gan bērnam, tāpēc līdzmaksājums palielinātu ģimeņu izdevumus.