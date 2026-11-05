Līdzcilvēkus aicina palīdzēt sarūpēt Ziemassvētku dāvanas bērniem ar īpašām vajadzībām un vientuļajiem senioriem
Labdarības organizācija "Tabitas sirds" līdz 7. decembrim aicina ziedot higiēnas preces, saldumus, rotaļlietas, kā arī naudu, lai Ziemassvētku labdarības akcijā "Būt līdzās" sarūpētu dāvanas bērniem ar īpašām vajadzībām, audžuģimenēm, vientuļiem senioriem un citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts.
Kā informēja organizācijā, pagājušajos Ziemassvētkos ar ziedotāju atbalstu sarūpētas vairāk nekā 1500 dāvanas, kas nogādātas cilvēkiem Liepājā, Dienvidkurzemē, Kuldīgā un Rīgā. Arī šogad organizācija vēlas sasniegt pēc iespējas vairāk ģimeņu un vientuļu cilvēku, kuriem svētku laikā nepieciešama līdzcilvēku uzmanība un praktisks atbalsts.
Organizācija aicina ziedot jaunas higiēnas un ķermeņa kopšanas preces - dvieļus, ziepes, šampūnus, dušas želejas, zobu pastas un birstes, dezodorantus, roku krēmus, lūpu balzamus un matu kopšanas piederumus. Tāpat nepieciešama kafija, tēja, saldumi, rotaļlietas, siltas zeķes, pledi, 2027. gada kalendāri un sveces.
Ziedojumus iespējams nodot, iepriekš sazinoties ar organizācijas pārstāvjiem. Liepājā un Dienvidkurzemē jāsazinās pa tālruni 29 143 411, Kuldīgā - pa tālruni 20 333 585, bet Rīgā tālruņa numurs saziņai ir 29 648 595.
Akciju iespējams atbalstīt arī ar naudas ziedojumu tiešsaistē.
Līdztekus vairākās vietās Liepājā izvietotas "Tabitas sirds" ziedojumu kastītes. Tās atrodas izklaides centrā "Drift arēna" Ganību ielā 197-205, Liepājas Olimpiskajā centrā Brīvības ielā 39, veikalā "Frizieru serviss" Lielajā ielā 11 un citviet. Savāktos līdzekļus izmantos svētku dāvanu sarūpēšanai.
"Tabitas sirds" vadītāja Kristīne Vidzeniece norāda, ka organizācija vēlas mudināt cilvēkus palīdzēt cits citam arī ārpus Ziemassvētku laika, rūpes par līdzcilvēkiem padarot par ikdienas daļu. Akcijas mērķis ir gan sarūpēt ziedojumus un sniegt praktisku palīdzību, gan iedrošināt cilvēkus pašiem meklēt iespējas darīt labu.
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Šogad akcijai pievienojušies arī vēstneši, kuri palīdz uzrunāt sabiedrību un aicina iesaistīties.
"Tabitas sirds" ir kristīga labdarības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu grūtībās nonākušām ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
Organizācijas atbalsta vietas atrodas Grobiņā, Durbē, Aizputē, Kuldīgā un Rīgā.