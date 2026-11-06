Sabiedrība
Šodien 06:07
VIDEO: kā saprast - tavs bērns ir pusaudžu bandas loceklis vai tās upuris? Saruna ar kriminologi Aldonu Kipāni
Latvija nav no tām pašām kriminālākajām valstīm un naktī pa ielām pie mums var pastaigāties diezgan droši, ja salīdzinām ar trakajiem deviņdesmitajiem. Tas gan nenozīmē, ka noziedzības nav vispār, jo regulāri dzirdam gan par dažādām krāpšanām, gan sadzīviskiem noziegumiem, arī par pusaudžu izdarītiem likumpārkāpumiem.
Kāda tad īsti ir kriminogēnā situācija valstī un ko šajā ziņā mums sola nākotne - par to parunāsim ar kriminoloģi, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docenti Aldonu Kipāni.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!