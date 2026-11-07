VIDEO: smags rūgtums par neizmantotajām iespējām... kā Kirovs Lipmans atceras deviņdesmitos
Neatkarības atjaunošanas sākumposms daudziem saistās ar cerībām un brīvības eiforiju, taču, kā sarunu cikla “Latvija 2035” intervijā atzīst uzņēmējs Kirovs Lipmans, viņam šis laiks atmiņā palicis ar smagu rūgtumu par neizmantotajām iespējām.
Uzņēmējs un akciju sabiedrības “Grindeks” padomes vadītājs Kirovs Lipmans neatkarības atjaunošanas sākumu un Latvijas valsts attīstības ceļu vērtē caur personīgās pieredzes prizmu, uzsverot, ka viņa spriedumi balstās tieši uz ilggadēju darbu reālajā ražošanā. Viņaprāt, Latvijas galvenais klupšanas akmens gadu desmitu garumā ir bijusi pārāk liela aizraušanās ar politiskajiem procesiem, atstājot novārtā saimniecisko bāzi.
Deviņdesmitie gadi un neizmantotā industriālā bāze
Atskatoties uz deviņdesmito gadu sākumu, Lipmans atgādina par iespaidīgajiem resursiem, kādi tolaik bija valsts rīcībā, salīdzinot tos ar nelielo iedzīvotāju skaitu. Viņš dalās ar savu vērtējumu par tolaik neizmantoto potenciālu: “Esmu atklāts cilvēks un ne no viena neesmu atkarīgs. Man kā Latvijas iedzīvotājam un veterānam sāp sirds, ka tik mazai valstij ar nepilniem diviem miljoniem iedzīvotāju un tik spēcīgu infrastruktūru – trim ostām, mežiem un milzīgu ražošanas bāzi – neizdevās kļūt par vienu no bagātākajām valstīm ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.”
Uzņēmēja skatījumā tieši politisko prioritāšu izvēle bija tā, kas liedza šo iespēju pilnvērtīgi realizēt. “Maza valsts pārāk daudz nodarbojās ar politiku laikā, kad vajadzēja pievērsties ekonomikai. Ja mēs būtu koncentrējušies uz ekonomiku, valsts būtu uzplaukusi,” viņš raksturo tā laika kļūdas.
Runājot par konkrētiem deviņdesmito gadu lēmumiem un privatizācijas gaitu, Lipmans pauž pārliecību, ka valstij vajadzēja rīkoties tālredzīgāk un par katru cenu nosargāt lielos ražotājus. Šo pozīciju viņš pamato ar ostu un rūpniecības jaudām. “Mums vajadzēja būt gudrākiem un darīt visu, lai saglabātu lielos uzņēmumus un nepieļautu ostu iztukšošanos, jo tolaik pieprasījums bija milzīgs. Mēs šo iespēju palaidām garām, un tā bija mūsu lielākā kļūda.”
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Kā spilgtu piemēru savai pieejai un tā laika norisēm viņš min “Liepājas Metalurgu”, kuru pēc vienošanās ar toreizējo premjeru Andri Šķēli uzņēmās glābt, un uz laiku pat uzņēmums atkal kļuva pelnošs, tomēr vēlāk Lipmans bija spiests to atstāt negodprātīgu partneru un nesakārtotās tiesiskās vides dēļ.
Skaidrojot savu lēmumu pamest rūpnīcu, Lipmans uzsver: “Kad uzņēmums sāka pelnīt, no manis pieprasīja slēpt peļņu un nemaksāt nodokļus, lai naudu vienkārši sabāztu kabatās. Es šādam piedāvājumam nekad nepiekristu, tāpēc aizgāju prom. Un visi redz, kur “Liepājas Metalurgs” nonāca pēc tam.”
Šodienas politika un attieksme pret reālo ekonomiku
Vērtējot mūsdienu norises Latvijas pārvaldē, Lipmans uzsver – viņa skeptiskā attieksme izriet no pārliecības, ka politiskie saukļi nedrīkst aizstāt ekonomisko aprēķinu. Komentējot savu skatījumu uz varas gaiteņiem, uzņēmējs formulē personīgo nostāju: “Ja runājam par politiku, esmu no tās tālu. Mana prioritāte vienmēr ir bijusi reālā ekonomika un finanses, nevis teorētiskas diskusijas.”
Pēc Lipmana domām, atbildīgajām amatpersonām bieži trūkst dziļākas izpratnes par praktisko ražošanu. Viņš atminas sarunas ar ministriju vadību par uzņēmuma paplašināšanās iecerēm un norāda uz plaisu starp ierēdniecību un rūpniecību. “Reālā ekonomika un ražošana prasa milzīgus ieguldījumus, teritoriju, cilvēkus un iekārtas. Diemžēl nācās secināt, ka nozares ministriem bieži vien trūkst izpratnes par to, kā šie procesi darbojas dzīvē.”
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Tāpat Lipmans atturīgi raugās uz pieņēmumu, ka uzņēmējdarbības pieredze pati par sevi garantē panākumus valdības vadīšanā, komentējot jaunās politiskās iniciatīvas un koalīcijas veidošanu. “Ne katrs uzņēmējs ir profesionālis politikā. Lai vadītu valdību, ir jāspēj ļoti gudri izvēlēties sabiedrotos, nevis jāiesaistās iekšējos strīdos, jo savstarpēja rīvēšanās pie rezultāta nenovedīs,” viņš norāda, vērtējot topošos līderus.
Savu viedokli par nepieciešamību balstīties uz vietējo pamatu Lipmans ilustrē arī ar hokeja saimniecību, kuru vadījis divus gadu desmitus. Viņaprāt, paļaušanās tikai uz ārējiem resursiem vai atsevišķām zvaigznēm nav ilgtspējīga. “Mēs lepojamies ar spēlētājiem ārzemju līgās, taču valstsvienībā nedrīkst spēlēt tikai “visas ārzemes”. Mums ir daudz mērķtiecīgāk jāattīsta un jāstiprina savs vietējais čempionāts, jo tas ir visas sistēmas pamats.”
Nākotnes vīzija un priekšnoteikumi izaugsmei
Runājot par nākotni un iespējām līdz 2035. gadam, Lipmans uzsver, ka optimismam ir pamats vienīgi tad, ja valsts pārvaldē radikāli mainīsies sadarbības principi. Balstoties uz pieredzi farmācijā, viņš akcentē neatkarību, ieguldījumus darbiniekos un savlaicīgu tirgu diversifikāciju uz Rietumiem un Āziju, kas ļāvis “Grindeks” sasniegt simtiem miljonu eiro apgrozījumu.
Savu personīgo motivāciju biznesā viņš raksturo tieši caur radīto vērtību: “Man dzīvē galvenais nekad nav bijusi nauda, bet gan gandarījums par padarīto darbu. Esmu patiesi gandarīts, kad redzu pozitīvu sava ieguldījuma rezultātu, kā tas bija, paceļot “Metalurgu” un vēlāk attīstot “Grindeks”.”
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Par valsts kopējo nākotni Lipmana saka: “Labklājība būs atkarīga no spējas pārvarēt iekšējo sadrumstalotību.” Vērtējot Latvijas izredzes līdz 2035. gadam, uzņēmējs rezumē: “Ja mums būs rīcībspējīga un profesionāla valdība, Latvija var sasniegt ļoti augstu labklājības līmeni. Taču, ja politiķi nespēs atrast kopīgu valodu un nodarbosies tikai ar savstarpēju kritiku, mēs paliksim turpat, kur esam šobrīd.”