Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Alanu Janoviču.
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Šodien 10:52
Daugavpilī jau vairākas nedēļas bez vēsts pazudis pusaudzis Alans - policija lūdz iedzīvotāju palīdzību
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Alanu Janoviču, kurš 2026. gada 15. oktobrī izgāja no savas dzīvesvietas Daugavpilī, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 165 cm, sportiskas miesas būves, tumši mati, īsa bārda, tumši brūna acu krāsa. Bija ģērbies zaļas krāsas sporta kostīmā, melna ādas virsjaka.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112 vai 65403363.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Alanu Janoviču.