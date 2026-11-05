Ādažu poligonā un vairākos koplietošanas ceļu posmos notiks forsētais pārgājiens "Dzelzs vīri"
Foto: Latvijas armija/ srž. Ēriks Kukutis
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Ādažu poligonā un vairākos koplietošanas ceļu posmos notiks forsētais pārgājiens "Dzelzs vīri"

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Piektdien, 6. novembrī, no plkst. 10.30 līdz 15.00 Militārās bāzes "Ādaži", Ādažu poligona teritorijā, kā arī atsevišķos koplietošanas ceļu posmos norisināsies forsētais pārgājiens "Dzelzs vīri".

Ādažu poligonā un vairākos koplietošanas ceļu posm...

Pārgājienu organizē Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs kopā ar Sauszemes spēku mehanizēto kājnieku brigādi un Nodrošinājuma pavēlniecības 3.reģionālo nodrošinājuma centru.

Pārgājiena mērķis ir godināt kritušos karavīrus, veicināt fiziskās sagatavotības attīstību Nacionālajos bruņotajos spēkos un stiprināt karavīru izturību. Pārgājiena dalībnieki būs Latvijas un sabiedroto valstu bruņoto spēku karavīri, kuri kaujas formās pārvietosies militārās bāzes un Ādažu poligona teritoriju, kā arī pa atsevišķiem koplietošanas ceļu posmiem: Kadagas ceļu, Iļķenes ceļu, Putraimkalna ceļu, Vecštāles ceļu un Utupurva ceļu. 

Pārgājienā paredzētas divas distances – 13 km un 25 km garumā. Dalībnieku pārvietošanās maršruts  tiks marķēts ar norādēm un papildus drošībai pa priekšu karavīriem brauks pavadošais transportlīdzeklis (Scimitar bruņumašīna vai Jeep Wrangler). Pārgājienā piedalīsies ap 300 dalībnieku. 

Aktivitātes norises laikā drošības posteņos tiks norīkoti atbildīgie atbalsta speciālisti. Tiks ievēroti drošības un vides aizsardzības noteikumi. Iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēti.

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