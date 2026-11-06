“Mazs darbiņš, par ko saņemsi 50 eiro.” Jaunietim sola vieglu un ātru peļņu
Dažkārt jaunieši neapdomājas un iekrīt krāpnieku slazdos, mēģinot viegli un ātri nopelnīt naudu. Bankas Citadele Krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte intervijā portālam Jauns.lv akcentēja, ka iesaistīšanās šādās shēmās var radīt nopietnas ilgtermiņa sekas.
Runājot par krāpniekiem, ir jāņem vērā, ka dažādas krāpnieku shēmas tiek mērķētas dažāda vecuma cilvēkiem. “Piemēram, jaunieši tiek vervēti naudas mūļu aktivitātēm. Viņi kļūst par naudas kurjeriem. Viņiem tiek solīta iespēja viegli un ātri nopelnīt, piemēram: “Tev nekas nebūs jādara!”
Tas ir noziedzīgs nodarījums, par ko draud kriminālatbildība
Jaunietis savā jaunības maksimālismā varbūt nepadomā par sekām. Viņam tiešam liekas: “Kas tad tur? Aiziešu uz bankomātu vai iedošu savu konta numuru un pārskaitīšu vienu maksājumu, bet man par to nekas nebūs.” Bet patiesībā tas ir noziedzīgs nodarījums, par ko draud kriminālatbildība.”
Everte skaidroja, ka par naudas mūļiem dēvē cilvēkus, ko noziedznieki izmanto, lai slēptu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi. Cilvēks iedod savas bankas konta datus krāpniekiem, lai tie pārvietotu nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Naudas mūlis ir naudas pārvedumu starpnieks. Krāpnieki var dot uzdevumu doties un bankomātu, izņemt naudu un nogādāt viņiem.
Mazs darbiņš, un 50 eiro būs kabatā!
Kā krāpnieki uzrunā jauniešus, lai viņi veiktu naudas mūļa pienākumus? “Visticamāk, tie ir sociālie tīkli. Tas var būt “WhatsApp”, “Telegram”, “TikTok” u.c. Tās ir vietnes, kurās jaunieši ikdienā uzturas un tiek uzrunāti, solot ātru peļņu: “Mazs darbiņš, par ko tu saņemsi labu atalgojumu.”
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Jaunietis neapdomājas, viņam liekas: “Kas tur tāds? Viens pārskaitījums, un 50 eiro kabatā!” Bet patiesībā tas ir noziedzīgs nodarījums, par ko paredzēta kriminālatbildība. Jaunietis var radīt nopietnas ilgtermiņa sekas ar vienu šādu pārskaitījumu.”
Viens maksājums var radīt nopietnas sekas
Jaunietis konkrētajā brīdī var nopelnīt 50 eiro vai citu naudas summu, bet tādējādi var radīt nopietnas juridiskas un finansiālas sekas, kas ietekmē turpmākās dzīves iespējas. “Tas ir skumjākais – jaunieši neapzinās sekas. Tāpēc ir svarīgi viņus izglītot. Valsts policija dodas uz skolām un mēģina sasniegt jauniešus caur izglītojošām aktivitātēm.”
Vai krāpnieki uzrunā arī nepilngadīgos? Everte atminējās, ka iepriekš krāpnieki shēmās bija iesaistījuši vairākus tehnikuma audzēkņus. “Tie var būt dažāda vecuma jaunieši, arī nepilngadīgi. Jāatceras, ka kriminālatbildība iestājas no 14 gadu vecuma.”
Bērni nekontrolēti iegādājas dažādus labumus videospēlēs
Turklāt bērniem bankas maksājumu kartes var izsniegt jau no 7 gadu vecuma. “Tas ir stāsts par to, ka vecākiem ir jābūt spējīgiem kontrolēt, ko bērni un jaunieši dara ar šiem maksājumu līdzekļiem. Mēs novērojam situācijas, ka jauniešiem tiek piešķirta kabatas nauda un viņi ar maksājumu kartēm maksā par dažādiem abonementiem.”
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Mēdz būt, ka ilgstošā periodā jaunieši veic maksājumus par salīdzinoši mazām summām saistībā ar dažādām videospēlēm. Viņi iegādājas visādus videospēļu papildu labumus. “Kad vecāki ir secinājuši, ka notiek šādi maksājumi, tad viņi ir ļoti neapmierināti un vaino banku, ka tā ir ļāvusi šādus maksājumus veikt.
“Apple Pay” un “Google Pay” tiek instalēti arī maziem bērniem
Bet katram vecākam ir jāatceras, ka viņš līdz bērna 18 gadu vecumam ir atbildīgs par maksājumu līdzekļu lietošanu un to, kāda veida darījumi notiek. Ir jākontrolē, ir jāpieslēdz interneta banka un jāseko līdzi karšu darījumiem, digitālajām identitātēm, digitālajiem makiem.”
““Apple Pay” un “Google Pay” tiek instalēti arī maziem bērniem. Tas ir rīks, ar ko viņi var veikt dažādus darījumus internetā. Ir riski, ko vecāki neapzinās. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki uzrauga to, ko bērni dara digitālajā vidē.”
“Es nopelnīju 50 eiro. Varbūt tu arī gribi?”
Atgriežoties pie naudas mūļu tēmas, speciāliste pieļāva, ka jaunieši arī viens otru uzrunā, lai pamudinātu iesaistīties naudas mūļu aktivitātēs. Jaunietis var priecāties, ka nopelnījis 50 eiro, un tāpēc pamudināt arī draugu veikt līdzīgas aktivitātes.
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“Pilnīgi iespējams, ka jaunieši iesaista savus draugus ar stāstu: “Re, es nopelnīju 50 eiro, viegla nauda. Varbūt tu arī gribi?” Tas noteikti notiek arī tādā veidā,” Everte teica.
“Just for fun” vēlāk var izmaksāt ļoti dārgi
Iespējams, krāpnieki īpaši mērķē uz jauniešiem, kas nāk no nelabvēlīgākām ģimenēm, kur bērniem nav pieejamas tik lielas naudas summas un viņi grib nopelnīt savu kabatas naudu. “Bet ne vienmēr tie ir bērni no nabadzīgām ģimenēm. Tie var būt arī jaunieši no ļoti labi situētām ģimenēm – arī viņi iesaistās šajās shēmās.”
Mēdz būt, ka arī labi situēti jaunieši, kuri to uztver kā izklaidi, iesaistās naudas mūļu shēmās jeb dara to “just for fun”. “Jaunieši nereti pieņem šādus nepārdomātus lēmumus, līdz galam neapzinoties iespējamās sekas,” speciāliste sacīja.