Rinkēvičs komentē sestdien gaidāmo protestu pret “asiņainajiem graudiem” no Krievijas
Šo sestdien, 7. novembrī, plkst. 11 Jēkabpilī notiks protesta akcija "Asins graudiem - nē!". Tās mērķis – panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Organizētāji norāda, ka tā būs turpinājums šā gada 17. septembrī notikušajam protestam, taču prognozē, ka šoreiz sabiedrības atsaucība un dalībnieku skaits būs krietni plašāks.
Atbalstu šai akcijai jau ir izrādījušas vairākas sabiedrībā zināmas personības, tostarp, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns, “Zemnieku Saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons un Eiroparlamentārietis Rihards Kols (NA).
#krievijas #graudu #tranzīts ir ne tikai amorāls, bet arī bīstams #Latvijas drošībai un nākotnei. Protesta akcija “Asins graudiem – NĒ!” jau šo sestdien, plkst. 11.00, Jēkabpilī. https://t.co/YpQxwNR1kb— Māris Andžāns (@Maris_Andzans) November 3, 2026
Savu viedokli par gaidāmo protestu Jauns.lv pauda arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, viņa pārstāvjiem atrakstot:
“Valsts prezidents ir informēts par iecerēto protesta akciju. Tiesības miermīlīgi protestēt ir viena no demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām un pamattiesībām. Valsts prezidents ir pārrunājis ar Ministru prezidentu Latvijas un Baltijas valstu kopējo darbu Eiropas Savienībā, lai efektīvi risinātu šo jautājumu.”
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) komentāru Jauns.lv vēl nav sniedzis.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
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Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Organizatori uzsver, ka, Krievijai zaudējot vairākus iepriekš izmantotos graudu eksporta un tranzīta maršrutus, katrs saglabātais tranzīta koridors kļūst arvien nozīmīgāks. Tādēļ Latvijai nevajadzētu kļūt par vienu no pēdējām valstīm, kas nodrošina šādu kravu transportēšanu.
Akcija notiks sestdien, 7. novembrī, no plkst. 11 līdz 14 lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja SIA "Amazone" filiāles teritorijā Madonas ielā, Jēkabpilī.