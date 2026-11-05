Kas notiktu, ja vairs nespētu atšķirt sapni no realitātes? Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos izrāde “Dzīve - sapnis”
4. decembrī uz Čehova teātra lielās skatuves gaidāma pirmizrāde “Dzīve – sapnis”. Iestudējums pēc Pedro Kalderona lugas motīviem. Režisore LAURA ievedīs skatītājus pasaulē, kur ne viss ir tā, kā tas patiesībā izskatās.
Vai esi kādreiz aizdomājies, kas notiktu, ja vienu dienu tu pamostos un nevarētu atšķirt sapni no īstenības?
Pedro Kalderona pasaulslavenajā lugā vara, (ne)brīvība un liktenis ir tik cieši savijušies, ka ir grūti uzreiz noteikt, kurš ir ieslodzītais un kurš – savas dzīves saimnieks. Šeit karaliskā pils atrodas tikai nieka akmens metiena attālumā no cietuma (un otrādi!). Šeit mīlestība var pārvērsties par pārbaudījumu, vara par ilūziju un uzvara par sakāvi. Šeit nav vieglu atbilžu vai drošu risinājumu. Kalderons pārveido skatuvi par telpu, kur pazīstami priekšstati sāk mirgot un svārstīties, kā... Kā sapnī?
“Dzīve – sapnis" ir ne tikai filozofiska luga par likteni, bet arī saspringts stāsts par cilvēku, kurš cenšas iepazīt un saprast gan pasauli, gan pats sevi. Un, iespējams, galvenais jautājums nav par to, vai mūsu dzīve ir sapnis, bet gan par to, par ko mēs kļūstam, kamēr domājam, ka esam nomodā?
Režisore – LAURA, scenogrāfe – Sintija Jēkabsone, kostīmu mākslinieks – Fjodors Podgornijs, mūzika – Domenique Dumont, video mākslinieki – Alvīna Jansen un Aleksandrs Vasks, skatuves teksta autore – Lina Ovčiņņikova, gaismu mākslinieki – Oskars Pauliņš, Maksims Ustimovs, izrādes vadītāja – Tatsiana Vauļina.
Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Volodimirs Gorislavecs, Jevgeņijs Čerkess, Jekaterina Frolova, Aleksandrs Maļikovs, Elīna Bartkeviča, Maksims Busels, Rodions Kuzmins, Dmitrijs Jegorovs, Mihails Širjajevs, Konstantīns Ņikuļins, Tatjana Lukašenkova, Anastasija Ļovina, Tatjana Gurēviča, Darja Fečina.
Tuvākās izrādes: 4.12., 5.12., 6.12., 11.12., 12.12., 23.01., 24.02.
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Izrāde “Dzīve – sapnis” iestudēta krievu valodā, zālē tiks nodrošināti titri latviešu un angļu valodā.