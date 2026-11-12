Kādas izmaiņas sagaida Latvijas austrumu novadu iedzīvotājus? Skaidro pašvaldības
Jaunais Latvijas austrumu pierobežas novadu attīstības likums paredz plašu atbalstu to attīstībai, bet pirms pāris nedēļām parlamenta apstiprinātais likums ir tikai deklaratīvs. Jauns.lv skaidro, ko par to domā pašvaldības un vai pierobežas iedzīvotāji var cerēt uz labāku un pārtikušāku dzīvi?
Aizgājusī Saeima savā pēdējā sēdē pieņēmusi Austrumu teritorijas attīstības likumu, kura galvenais mērķis ir apturēt iedzīvotāju aizplūšanu un sniegt ekonomisku un drošības grūdienu novadiem, kas atrodas Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas tuvumā ar Krieviju vai Baltkrieviju. Īpašajā atbalsta zonā iekļauti Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novadi, kā arī Daugavpils un Rēzeknes pilsētas. Jauns.lv skaidro, vai tas nozīmēs vairāk naudas, darbavietu, nodokļu atvieglojumus un labāku dzīvi šajās pašvaldībās, to jautājot austrumu pierobežas pašvaldībām.
Latvijas austrumu pierobeža ilgstoši ir saskārusies ar nopietniem demogrāfiskiem un sociālekonomiskiem izaicinājumiem. Šogad situāciju vēl vairāk saasināja “dronu uzlidojumi”, kas lika vēl skarbāk runāt par tukšajiem ciemiem un neiepriecinošo ekonomiku, kā arī risku valsts drošībai. Jaunais likums deklaratīvā formā paredz šajos novados priekšrocības kvotas ES fondu apguvē, stiprināt speciālās ekonomiskās zonas, sakārtot ceļus, kā arī digitālo un enerģētisko infrastruktūru, atbalstu jaunu mājokļu būvniecībā, stiprināt vietējo kultūras identitāti, uzlabot sabiedriskā transporta tīklu un tālāk.
Tomēr, lai īstenotu visus labos nodomus, ir vajadzīga nauda, bet tā vēl nav atrasta. Ir tikai paredzēts īpašs Atbalsta fonds, kurš vēl tikai jāveido. Tad arī jaunajai valdībai un Saeimai būs jālemj kā visu to īstenot un finansēt. Jautājām austrumu pašvaldībām, kā tās vērtē jauno likumu un galvenais, kāds no tā būs labums Latvijas austrumu iedzīvotājiem? Vai solīts makā krītīs?
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Par to savā ziņā bažas izteikuši piecu ar agresorvalstīm robežojušos pašvaldību (Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Ludzas un Krāslavas) vadītāji, kuri nolēmuši pāris dienas pēc “Austrumu likuma” pieņemšanas Ludzā vienojušies veidot biedrību, lai “vienotā spēkā efektīvāk pārstāvētu savu iedzīvotāju un uzņēmēju intereses un panāktu mērķtiecīgu valsts atbalstu pierobežas novadu drošībai, infrastruktūrai un ekonomiskajai izaugsmei.” Lasiet austrumu pierobežas pašvaldību komentārus: