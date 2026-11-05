Pretrunīgs darbonis mēģina pielīmēties Latvijas aizsardzības industrijai
Laikā, kad Baltkrievijas diktators Lukašenko nežēlīgi apspieda lielākās demonstrācijas savas valsts vēsturē, kāds darbonis no Ventspils regulāri mēroja ceļu uz Baltkrieviju un “veidoja biznesa attiecības” ar tur valdošo režīmu. Šo cilvēku tolaik un vēl nesen dēvēja Ēriks Pūle.
Šogad viņš sevi sācis dēvēt par Ēriku Lindenmannu. Šīm pārvērtībām varētu nepievērst uzmanību, ja pēdējos gados persona, kura ilgstoši sadarbojusies ar Baltkrieviju (skat. Attēlus zemāk "Instagram"), uzkrītoši nemēģinātu pielīmēties Latvijas aizsardzības industrijai, lai arī pašam īstas pieredzes nozarē nav.
Publisku ievērību Ēriks pirmo reizi guva 2015. gadā, kad, gadu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, vadīja divvalodīgu kampaņu pret "Rail Baltica" būvniecību Latvijā, tostarp organizēja iedzīvotāju sanāksmes un izveidoja Dzirciemā reģistrētu Āgenskalna iedzīvotāju biedrību, lai apgrūtinātu Krievijas tranzīta interesēm tik neērtā projekta realizāciju.
Turpmākajos gados, būdams dažādu valsts iestāžu darbinieku arodbiedrību pārstāvis, atkal un atkal Ēriks atrada veidus, kā strādāt pret Latvijas drošības interesēm. Viņš organizēja virkni piketus pie Ministru kabineta, vairojot domstarpības, piemēram, starp mūsu drošībai tik būtisko iekšlietu vai tieslietu resora darbiniekiem un atbildīgajām ministrijām.
2017. gadā Ēriks Pūle nesekmīgi kandidēja no Ušakova Saskaņas saraksta Rīgas domes vēlēšanās. Ar to viņa centieni politikā gan nebeidzās - jau nākamajos divos gados viņš kļuva par vienu no vadošajiem JKP ziedotājiem, savukārt 2021. gadā ziedojis vairākus tūkstošus arī LRA.
Negūstot politisku ievērību, Ēriks atrod nākamo projektu, kurā turpināt iesākto ceļu. Savā Instagram kontā 2020. un 2021. gadā Ēriks Pūle iestājās par plašāku uzņēmējdarbību un sadarbību ar Baltkrieviju un Ķīnu, tostarp tiekas ar Baltkrievijas varas pārstāvjiem, Baltkrievijas naftas un ķīmijas valsts koncerna Belneftekhim vadību, Baltkrievijas medijiem. Ērika rokās vērojami Rūdolfa Meroni kontrolētā uzņēmuma Ventbunkers suvenīri, var izdarīt secinājumu, ka, visticamāk, viņš pārstāvēja tiešī šī uzņēmuma intereses. Ventbunkers parādīsies arī vēlāk.
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10 gadu garumā Pūle pastāvīgi bijis uzmanības centrā, meklējot iespējas sašūpot un diskreditēt Latvijas un NATO drosības interesēm svarīgus projektus. Tagad Pūle Lindenmanns vārdos mainījis ģeopolitisko orientāciju un izmisīgi mēģina kļūt par Latvijas aizsardzības industrijas pārstāvi. Vienīgā problēma - viņa faktiskā pieredze nozarē aprobežojas ar sava tēla veidošanu, rakstu rakstīšanu un līdzdalību publiskos pasākumos.
Ērikam pašam šajā segmentā pieder viena cilvēka šovs ar pieticīgiem finanšu rādītājiem - par aizsardzības uzņēmumu sevi dēvējošais - "MN Tech", medijos sevi dēvē arī par uzņēmumu "LAT Defence" un "LAT Security" pārstāvi un stāsta par milzu sasniegumiem aizsardzības jomā. Pirms 15. Saeimas vēlēšanām sociālajos tīklos Ēriks atbalstīja Apvienotā saraksta kandidātu Valdemāru Eklonu, kurš arī strādā "LAT Defence".
Reti kuri aizsardzības uzņēmumi cīnās par publicitāti ar šādu nozarei netipisku degsmi. "LAT Security" mūs atkal aizved pie Rudolfa Meroni, jo AS "Ventbunkers" vēl pirms pāris mēnešiem bija uzņēmuma īpašnieks.
Ja ticēt viņa Instagram kontam, gluži par persona non grata šajā ne tik publiskajā nozarē viņu vēl nevar uzskatīt, jo Ēriks Lindenmanns, agrākais Pūle, vienmēr atradīs foto mirkli ar kādiem ietekmīgiem aizsardzības nozares reputācijas donoriem vai vietās, kur tie pulcējas. Tāpat uzkrītoša un jautājumus raisoša ir viņa interese par valsts kritisko infrastruktūru, ņemot vērā ilgstošo darbību pret Latvijas interesēm.
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Nozarē Ērika agrākā darbība un jebkādas pieredzes trūkums nav palikuši nepamanīti. Viņa dalības rezultātā uzņēmumiem būs izaicinoši iegūt nepieciešamās atļaujas vai nesasmērēt savu reputāciju. Tagad Ēriks mainījis uzvārdu un pārcēlies uz Izraēlu - kāds diez ir viņa nākamais projekts un ko tas nozīmēs mūsu valsts drošībai.