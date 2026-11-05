Ždanokas bijušais palīgs, Baraņņiks un Loginovs - Rīgas domē ienāk skaļi uzvārdi
Rīgas domes sēdē ceturtdien, 5. novembrī, tika apstiprināti 13 jauni deputāti, kuri domē stāsies to kolēģu vietā, kas pēc ievēlēšanas 15. Saeimā nolikuši deputāta mandātu. Jauno deputātu vidū ir arī vairākas sabiedrībā labi zināmas personas, kuru vārdi iepriekš izskanējuši saistībā ar skandāliem, tiesvedībām un pretrunīgiem izteikumiem.
Viens no jaunajiem deputātiem ir bijušais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, kurš pārstāvēs partiju “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Viņa vārds savulaik plaši izskanēja saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem Rīgas brīvostas pārvaldē. 2020. gadā Rīgas apgabaltiesa Loginovu atzina par vainīgu dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, piespriežot 38 700 eiro naudas sodu. Lieta bija saistīta ar nelikumīgiem ziedojumiem un prēmiju izmaksām brīvostas pārvaldē.
Rīgas domē darbu atsāks arī kādreizējais vicemērs Vadims Baraņņiks, kurš iepriekš bija viens no redzamākajiem “Saskaņas” politiķiem. Viņa vārds savulaik izskanēja saistībā ar pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme” skandāliem. 2019. gadā TV3 raidījums “Nekā personīga” vēstīja par Baraņņika politisko atbildību saistībā ar uzņēmuma pārvaldību un iepirkumiem. Tāpat uzmanību piesaistīja viņa vadītā biedrība “9.maijs.lv”, kas vairāku gadu laikā bija saņēmusi finansējumu no Krievijas vēstniecības.
Vēl viens pretrunīgi vērtēts jaunais deputāts ir Normunds Grostiņš, kurš savulaik strādājis par bijušās Eiropas Parlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas palīgu. 2024. gadā viņa izteikumi par Ukrainas bēgļiem pievērsa Valsts drošības dienesta (VDD) uzmanību. Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debatēs Grostiņš aicināja pārbaudīt Latvijā iebraucošo Ukrainas bēgļu veselību, apgalvojot, ka Ukrainā esot izplatīta tuberkuloze un AIDS. VDD toreiz norādīja, ka viņa izteikumi atbilst Krievijas tradicionālajiem propagandas vēstījumiem un neveicina sabiedrības saliedētību. Vienlaikus dienests tajos nesaskatīja noziedzīga nodarījuma sastāvu.
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Līdz ar jauno deputātu apstiprināšanu noteikts arī viņu darbs Rīgas domes pastāvīgajās komitejās.
No partijas “Progresīvie” Rīgas domē darbu sāks Igors Kļaviņš, kurš darbosies Mājokļu un vides komitejā, kā arī Sociālo jautājumu komitejā.
No partijas “Latvija pirmajā vietā” domē darbu sāks pieci deputāti. Vitālijs Orlovs darbosies Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejā, kā arī Sociālo jautājumu komitejā. Leonīds Loginovs ievēlēts Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā un Ārtelpas un mobilitātes komitejā, savukārt Māris Ruks strādās Ārtelpas un mobilitātes komitejā un Sociālo jautājumu komitejā.
Karina Plaude darbosies Finanšu un administrācijas lietu komitejā, kā arī Ārtelpas un mobilitātes komitejā, bet Māris Mežals ievēlēts Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā un Pilsētas īpašuma komitejā.
Savukārt no partijas “Suverēnā vara” un apvienības “Jaunlatvieši” Rīgas domē darbu sāks septiņi deputāti. Eiženija Aldermane darbosies Sociālo jautājumu komitejā un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā. Jānis Lauva strādās Pilsētas īpašuma komitejā un Pilsētas attīstības komitejā, bet Vadims Baraņņiks – Ārtelpas un mobilitātes komitejā un Finanšu un administrācijas lietu komitejā.
Normunds Grostiņš darbosies Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejā, kā arī Pilsētas attīstības komitejā. Anna Bondere ievēlēta Mājokļu un vides komitejā un Finanšu un administrācijas lietu komitejā, savukārt Nataļja Ļebedeva strādās Sociālo jautājumu komitejā un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejā.
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Deniss Gorba darbosies Ārtelpas un mobilitātes komitejā, kā arī Mājokļu un vides komitejā.