VIDEO: mežā ieraktās mucās atrod 36 kilogramus narkotiku - policija atklāj vērienīgu noziedzīgu shēmu
Šā gada 21. oktobrī Valsts policija Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā aizdomās par narkotiku apriti aizturēja sešu personu grupu un noskaidroja, ka vēl divas šajā shēmā iesaistītas personas noziegumus izdarīja, atrodoties cietumā. Kratīšanu laikā atsavināti apmēram 36 kilogrami dažādu narkotiku, no kurām lielākā daļa bija paslēpta mežos ieraktās mucās.
Šā gada 14. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes (VP RRP KrPP) 4. biroja 1. nodaļa uzsāka izmeklēšanu par narkotisko vielu nelikumīgu apriti organizētā grupā.
Īstenojot apjomīgus operatīvos pasākumus un speciālās izmeklēšanas darbības, VP RRP KrPP 4. biroja amatpersonas, sadarbībā ar VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi, VP Izmeklēšanas atbalsta pārvaldi, VP pretterorisma vienību “OMEGA”, un VP Tehniskā atbalsta vadības nodaļu, noskaidroja kopumā astoņas šajā noziegumā saistītās personas. 21. oktobrī vērienīgas operācijas laikā likumsargi aizturēja sešas ar narkotiku apriti saistītas personas. Jāpiemin, ka trīs personas mēģināja aizbēgt no likumsargiem, bet tika veiksmīgi aizturētas.
Savukārt vēl divi Latvijas pilsoņi nozieguma izdarīšanas brīdī jau atradās ieslodzījuma vietā par citu noziegumu izdarīšanu un nelegālo darbību koordinēšanai izmantoja neatļautus saziņas līdzekļus.
Valsts policijas darbinieki veica kopumā desmit kratīšanu – sešas kratīšanas veiktas personu dzīvesvietās, trīs – transportlīdzekļos, kā arī viena – ieslodzījuma vietā. Tāpat tika pārmeklēti mežu masīvi.
Kratīšanu un apskašu rezultātā tika atrasts un izņemts liels daudzums nelegālo vielu:
• 17,201 kg amfetamīna,
• 15,7485 kg marihuānas,
• 2,48 kg kokaīna,
• 630 gramu hašiša,
• 41 “Subotex” tablete,
• 30 “Quetiapine Accord” tablešu,
• 7 klonazepāma tabletes,
• 4 MDMA tabletes,
• 34 ierīces ar THC saturu.
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Jāpiemin, ka lielākā daļa šo vielu tika atrastas mežu masīvos zemē ieraktās mucās. 4. biroja likumsargi norāda, ka Rīgas reģionā šis ir pirmais gadījums, kad konstatēts tik liels mežā paslēpts narkotisko vielu daudzums. Jau ierasts, ka narkodīleri parasti veido mazākus slēpņus, kas citkārt kalpo klientiem kā narkotiku saņemšanas vieta.
Procesuālo darbību laikā likumsargi kopumā konfiscēja 17 mobilos telefonus, no kuriem trīs izņemti ieslodzījuma vietās, vienu planšetdatoru, kā arī viltotus personu apliecinošus dokumentus.
Aizdomās turētās personas ir dzimušas 1971., 1984., 1990., 1992., 1995., 2002. un 2003. gadā. Starp aizturētajiem ir četri Lietuvas pilsoņi un divi Latvijas pilsoņi. Divi Lietuvas pilsoņi aizturēšanas brīdī bija izsludināti meklēšanā saistībā ar Lietuvā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, turklāt viens no viņiem bija izsludināts starptautiskajā meklēšanā tieši par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu narkotisko vielu nelikumīgas aprites jomā.
Tāpat viens no aizturētajiem Latvijas pilsoņiem kopš šī gada 28. augusta atradās meklēšanā Latvijā par seksuāla rakstura darbībām ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu un par zādzību, un pēc aizturēšanas nodots viņam piespriestā soda izpildei. Otrs aizturētais Latvijas pilsonis tikai šī gada pavasarī bija izcietis sodu par analoģisku noziegumu, kas saistīts ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, 309. panta otrās daļas, 262. panta 1.1 daļas – par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, pārvadāšanu un glabāšanu lielā apmērā realizācijas nolūkā un šo vielu realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu vai glabāšanu ieslodzījuma vietā, kā arī par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē.
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Policija turpina darbu, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus un identificētu citas iespējamās ar noziegumu saistītās personas.
Šā gada 23. oktobrī tiesa piecām no kriminālprocesā iesaistītajām personām – četriem Lietuvas pilsoņiem un vienam Latvijas pilsonim – piemēroja stingrāko drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.