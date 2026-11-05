Vai esi redzējis šo personu? Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti,
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Vai esi redzējis šo personu? Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti

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Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot attēlos redzamo personu.

Vai esi redzējis šo personu? Valsts policijas amat...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot personas identitāti un atrašanās vietu, lūdzam informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuriem 20287511, 65202654 vai 112!

Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti,
Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti,

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