Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti,
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Šodien 09:31
Vai esi redzējis šo personu? Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot attēlos redzamo personu.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot personas identitāti un atrašanās vietu, lūdzam informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuriem 20287511, 65202654 vai 112!
Valsts policijas amatpersonas Jēkabpilī skaidro personas identitāti,