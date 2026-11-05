Meklētās personas identitāte noskaidrota.
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Šodien 09:31
Papildināts:Šodien 13:56
Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, Jēkabpilī izdevies noskaidrot policijas meklētās personas identitāti
Valsts policijai, pateicoties sabiedrības atsaucībai, izdevies noskaidrot Jēkabpilī meklētās personas identitāti.
Ceturtdien, 5. novembrī, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas vērsās pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt atpazīt attēlos redzamo personu.
Vēlāk policija informēja, ka, pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, personas identitāte ir noskaidrota.
Līdz ar to sabiedrības palīdzība personas atpazīšanā vairs nav nepieciešama.