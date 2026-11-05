“Vieni mūs lamā, citi apskauj!” Kanādas karavīri atklāj, ko piedzīvo Latvijas austrumos
Kanādas vadītā NATO daudznacionālā brigāde pirmo reizi pilnā sastāvā izvietota Latvijas austrumos, netālu no Krievijas un Baltkrievijas robežas. Karavīri piedalās intensīvās militārajās mācībās, gatavojoties iespējamiem draudiem.
Kā vēsta Kanādas televīzijas kanāls CTV News, netālu no Daugavpils, aptuveni 50 kilometru attālumā no Krievijas robežas un 30 kilometru attālumā no Baltkrievijas, Kanādas un Itālijas karavīri aizvadījuši kaujas mācības pamestas padomju laika skolas ēkā.
Mācību laikā karavīri trenējās ieņemt un pārmeklēt ēku, pārvietojoties pa tās stāviem un imitējot kaujas apstākļus. Kā norāda viens no Kanādas bruņoto spēku karavīriem, šādas operācijas reālā karadarbībā ir ārkārtīgi bīstamas.
“Īstā kaujas situācijā šāda ēkas ieņemšana būtu saistīta ar daudziem ievainotajiem un nepieciešamību viņus evakuēt. Tā ir viena no bīstamākajām operācijām, ko varam veikt kaujas apstākļos,” viņš skaidroja.
Kanāda jau gandrīz desmit gadus vada NATO daudznacionālo misiju Latvijā, taču šonedēļ noticis būtisks pavērsiens – pirmo reizi visa brigāde, kuras sastāvā ir aptuveni 2000 Kanādas karavīru, izvietota Latvijas austrumu pierobežas tuvumā. Tas notiek laikā, kad drošības situācija Austrumeiropā joprojām ir saspringta.
Ne visi vietējie iedzīvotāji NATO karavīrus uzņem atsaucīgi
CTV News žurnālisti, kuri uzturējās kopā ar NATO karavīriem Daugavpils apkārtnē, vēsta, ka vietējo iedzīvotāju attieksme pret sabiedroto militāro klātbūtni ir atšķirīga. Daugavpilī gandrīz puse iedzīvotāju ir etniskie krievi, un reģionā pastāv dažādi politiskie uzskati.
Kāds Kanādas bruņoto spēku leitnants atklājis, ka karavīri sastapušies gan ar draudzīgu uzņemšanu, gan naidīgu attieksmi. “Daži cilvēki mūsu klātbūtni uztver pozitīvāk nekā citi. Ir bijuši tādi, kas mums klieguši aizvainojošus vārdus, bet citi mūs uzņēmuši ar atplestām rokām,” stāstīja virsnieks.
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Drošības apsvērumu dēļ CTV News neatklāj intervēto karavīru vārdus.
Pierobežā novēroti arī aizdomīgi droni
Kanādas karavīri pievērš pastiprinātu uzmanību arī bezpilota lidaparātu aktivitātēm Latvijas austrumos. Viens no virsniekiem atklājis, ka NATO mācību teritoriju tuvumā regulāri tiek novēroti droni, kuru izcelsme ne vienmēr ir skaidra. “Dažkārt tie ir civilie droni, citreiz tie varētu būt militārie. Reizēm tie pārlido mums pāri un fotografē, mainot lidojuma augstumu – te nolaižas zemāk, te paceļas augstāk,” skaidroja leitnants.
Viņš norādīja, ka šādas situācijas ir daļa no ikdienas drošības izaicinājumiem reģionā.
Latvijā pašlaik atrodas lielākais Kanādas bruņoto spēku kontingents ārvalstīs. NATO brigādes izvietošana valsts austrumos ir daļa no sabiedroto centieniem demonstrēt militāro gatavību un atturēt iespējamu agresiju. Kā uzsver Kanādas karavīri, intensīvās mācības ir būtiskas, lai sabiedroto vienības spētu sadarboties un efektīvi reaģēt uz iespējamiem draudiem.